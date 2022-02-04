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Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor - Son Dakika

Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor

04.02.2022 10:38
Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor

Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan ustanın antika merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Dükkanında birçok antika ürün sergileyen usta, diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütüleyip elektrik faturasından da tasarruf ediyor.

Tam bir antika meraklısı olan 53 yıllık terzi Hakkı Demir, 15 yıldır hurda pazarına giderek antika ürünleri toplayarak dükkanında sergiliyor. Bu zamana kadar dükkanında binlerce antika ürün oldu. Dükkana gelenler terzi dükkanı yerine antika dükkanıyla karşılaşıyor.

53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor

KÖMÜRLÜ ÜTÜ KULLANIYOR

Antika ürünlere meraklı olan terzi dükkanında kömürle çalıştırdığı döküm ütüsüyle dikimini yaptığı kumaşları ütüleyip elektrik ücretinden de tasarruf ediyor. Her gün iki defa ütüsünü kömürle yakarak elbiselere büyük bir özenle ütü yapıyor.

53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor

"DÜKKANA GELENLER ŞAŞIRIYOR"

Antika ürün toplamaya devam edeceğini ifade eden Hakkı Demir, "Ben terziliğe 11 yaşında başladım. 53 yıldır terzilik yapıyorum. Antika ürünlere karşı merakım var hafta sonralı hurda pazarına gidip buradan 15 yıldır antika topluyorum. Şu anda dükkanımda binlerce antika bulunmakta bunları dükkanımda sergiliyorum. Dükkana gelenler çok şaşırıyor. Uzun süre ürünleri inceliyor. Dükkanı merak edip görmeye gelende çok insan var, ben dükkanımda kömürle çalışan ütü kullanıyorum. Bu ütü kömürle çalışıyor ve elektrik harcamıyorum bu da tasarruf yapmamı sağlıyor" dedi.

53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor - Son Dakika Ekonomi


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