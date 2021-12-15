Üye Girişi
AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı - Son Dakika

AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı

15.12.2021 08:36
AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı

Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 35 firma yer aldı.

Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 35 firma yer aldı.

Araştırmada; OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar ihracat, iç ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge gibi alanlarda performansları yönünden değerlendirilerek, ilk 500 firma belirlendi.

Araştırma "gönüllülük usulü" katılım ve beyan esasına göre yapılmış olmakla birlikte, bilgi isabeti ve analiz kalitesini arttırmak için çapraz kontrol sisteminin uygulandığı kaydedildi.

AOSB'den 5 firma "En fazla ihracat yapan ilk 100 firma", 7 firma "En Fazla Yurtiçi Ciro Yapan İlk 100 Firma", 3 firma "En Fazla Kar Yapan (Vergi Öncesi) Yapan İlk 100 Firma", 6 firma "En Fazla İstihdam Yapan İlk 100 Firma", 4 firma "En Fazla Kadın İstihdam Yapan İlk 100 Firma", 5 yan performans sıralamalarında ise 2 firma "En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 50 Firma", 2 firma "En Fazla Yatırım Yapan İlk 50 Firma", 1 firma"En Fazla Patent Sahibi İlk 50 Firma", 3 firma "En Fazla Marka Tescil Sahibi İlk 50 Firma" ve 2 firma da "En Fazla Dijitalleşmeye Harcama Yapan İlk 50 Firma" arasında yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, kuruluşları 1960'lı yıllara dayanan OSB'lerin ülke ekonomisinin lokomotifleri olduğunu belirterek, ülke ekonomisine üretim gücüyle güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana'nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde sırtlayan bölgemizden sıralamaya giren tüm firmaları ve bu konuda emek veren tüm çalışanlarını tebrik etti.

Bugün 81 kentte 347 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Başkan Sütcü, AOSB'nin ise toplam 1.590 hektarlık alan, 553 parsel, 32'si yabancı sermayeli 478 firma, İSO İlk 500'de 17, ikinci 500'de 14, 2021 yılı TİM 1000'deki 17 firma, toplam 37 bin 300 istihdam ve yüzde yüz doluluk ile ilk 10 OSB arasında yer aldığını kaydetti.

Türk ekonomisinin lokomotifi OSB'ler ve OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan bu kapsamlı araştırma sonuçları şöyle:

En fazla ihracat yapan ilk 100 firma

5 ana performans sıralamaları:

37 Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş.

47 Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

64 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

69 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.

99 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

En fazla yurtiçi ciro yapan ilk 100 firma:

19 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

61 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

69 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

70 Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

74 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.

76 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

96 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

En fazla kar yapan (vergi öncesi) yapan ilk 100 firma:

54 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

74 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

83 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

En fazla istihdam yapan ilk 100 firma:

23 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş (Ambalaj)

24 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)

69 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)

89 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş. (Demir ve Demir Dışı Metaller)

90 Kimteks Tekstil İnş. Tic. San. A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)

93 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Demir ve Demir Dışı Metaller)

En fazla kadın istihdam yapan ilk 100 firma:

62 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

74 Kimteks Tekstil İnş. Tic. San. A.Ş.

88 Pidok Plastik San ve Tic A.Ş.

94 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

5 yan performans sıralamaları:

En çok ar-ge harcaması yapan ilk 50 firma

20 CTN Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

48 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

En fazla yatırım yapan ilk 50 firma:

31 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

38 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.

En fazla patent sahibi ilk 50 firma:

20 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

En fazla marka tescil sahibi ilk 50 firma:

34 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

47 Canada Green Gate Kozmetik Ürünleri San Tic A.Ş.

49 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

En fazla dijitalleşmeye harcama yapan ilk 50 firma:

10 Adanus Plastik Ltd. Şti.

36 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - ADANA

AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı

Türkiye, Plastik, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı 08:32 Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı 08:05 Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 16:32 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu

Son Dakika Haberleri
08:35 Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var
08:31 Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı
08:20 İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor
08:12 Hava muhalefeti: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:10 Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor
08:05 Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı
08:04 Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti
00:58 Millet İttifakı'na iki parti katılacak, ittifakın adı değişecek iddiası gündemde geniş yer buldu
00:52 "OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'e AK Parti'den tepki: Kara propaganda
00:23 Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi
Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var         
08:35
İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor         
08:20
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 08:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement