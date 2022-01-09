Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Fransız otomobil üretici Renault'nun ardından Türkiye'de en çok satan markalardan olan Hyundai'den de bir hamle geldi.
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Hindistan'a özel olarak ürettiği Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor. Hyundai Santro, Hindistan'da Türk lirası olarak 87 bin TL'ye satılıyor.
Bu otomobilin Türkiye'ye pazarına girmesinden sonra ÖTV ve KDV maliyetleri de ortaya çıkacak. Böylece Hyundai Santro'nun vergili fiyatının 150-160 bin TL olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili şu ana kadar Hyundai'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika Ekonomi