Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek

09.05.2022 19:25

Petrol fiyatlarındaki artış sonucu benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre zam çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Zam sonucu benzinin litresi 21 lira seviyesini geçecek.

Brent petrolün varil fiyatındaki artış nedeniyle benzine bir zam daha geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresinin 1 lira 12 kuruş artması bekleniyor.

21 LİRAYI AŞACAK

Son fiyat artışlarıyla 20 liranın üzerine çıkan benzinin litresi çarşamba günü gelecek zamla birlikte 21 lirayı aşacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

1 lira 12 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 20 lira 33 kuruşa satılan benzinin litresi 21 lira 45 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 45 kuruştan 21 lira 57 kuruşa yükselecek.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR
500
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak 9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü 9 Mayıs Avrupa Günü Bulgaristan'da halkı ikiye böldü

Akaryakıt, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek - Son Dakika


Son Dakika
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement