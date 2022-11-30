Ekonomi kadrosuna sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu artık Kılıçdaroğlu'nun ekibinde - Son Dakika
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Ekonomi kadrosuna sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu artık Kılıçdaroğlu'nun ekibinde

30.11.2022 21:15
Ekonomi kadrosuna sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu artık Kılıçdaroğlu'nun ekibinde

3 Aralık'ta partisinin ekonomi politikalarını açıklayacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde yer alan bir isim dikkat çekti. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun ekibine girerken, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak bilinen ABD'li ekonomistin 3 Aralık'taki etkinlikte yer alacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Cumartesi günü, partisinin ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadrosunu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde duyuracak. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi politikaları ekibinde dikkat çeken isimler yer alırken, detaylar belli olmaya başladı.

CHP, EKONOMİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla açıklanacak olan ekonomi yol haritasının Türkiye'nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu söyleyen CHP'li yetkililer, üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtti.

ÜNLÜ EKONOMİSTLER ETKİNLİKTE YER ALACAK

Söz konusu çalışmalarda sadece CHP'nin ekonomi kurmaylarının değil, alanında uzman dünyaca ünlü ekonomistlerin de yer aldığı kaydedildi. Cumartesi günü düzenlenecek toplantıda CHP liderinin açılış konuşmasının ardından bu isimler de bazı sunumlar yapacak.

DARON ACEMOĞLU VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden MIT'te akademisyen olan Daron Acemoğlu etkinliğe video konferans yoluyla katılacak. Acemoğlu, dünyada en çok alıntı yapılan beş iktisatçıdan biri olarak biliniyor. Daron Acemoğlu'nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi yer alıyor. Acemoğlu, çalışmaları nedeniyle aralarında Global Economy Prize - Küresel Ekonomi Ödülü 2019'un da olduğu birçok ödüle layık görülmüştü.

MERKEL'İN DANIŞMANI KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDE

Etkinlikte katılacak en dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin olacak. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul edilen Rifkin, bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitap kaleme almıştı. Jeremy Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in 3. Endüstri Devrimi politikası sırasında danışmanlığını yürütmüştü.

EKİPTE MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞ EKONOMİSTİ DE VAR

Öte yandan, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da CHP'nin ekonomi çalışmasını hazırlayan isimler arasında yer alıyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da etkinlikte yoksullukla ilgili sunum yapacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu, Angela Merkel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi kadrosuna sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu artık Kılıçdaroğlu'nun ekibinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomi kadrosuna sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu artık Kılıçdaroğlu'nun ekibinde - Son Dakika
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