Aras Kargo ve Avusturya Postanesi Ortaklığı Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aras Kargo ve Avusturya Postanesi Ortaklığı Uzatıldı

Aras Kargo ve Avusturya Postanesi Ortaklığı Uzatıldı
23.06.2025 12:12
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Aras Kargo ile Avusturya Postanesi'nin ortaklığı 10 yıl daha devam edecek, operasyon ve sürdürülebilirlik artacak.

Avusturya Postanesi ile Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras arasında 2020'de başlayan stratejik ortaklık 10 yıl daha devam edecek.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, 2013'te yüzde 25 ortaklıkla Türkiye pazarında giriş yapan Avusturya Postanesi, 2020'deki ek yatırımla Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e çıkardı. Şirketin kalan yüzde 20 hissesi ise Baran Aras'ta bulunuyor.

Yeni anlaşma kapsamında taraflar mevcut ortaklık yapısını 10 yıl boyunca sürdürecek. Bu süreçte Avusturya Postanesi, Aras Kargo'nun operasyonel verimliliğini artırma, dijitalleşme süreçlerini geliştirme ve sürdürülebilirlik yatırımlarını güçlendirme hedefiyle faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, Türkiye'ye ve Baran Aras ile yürüttükleri iş birliğine duydukları güvenin altını çizerek, ortaklığın uzun vadeli büyüme hedeflerine dayandığını belirtti.

Aras Kargo'nun güçlü operasyon kabiliyetiyle Avusturya Postanesi'nin yeni pazarlara açılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Umundum, "Baran Aras ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birliğimizi bir adım daha ileri taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kargo taşımacılığı açısından Türkiye gibi stratejik, dinamik ve büyüyen bir pazarda Aras Kargo'nun güçlü operasyon kabiliyeti, organizasyonumuzun yeni pazarlara uzanmasında bizim için büyük değer taşıyor. Bu başarı hikayesinde, Baran Aras ile yenilediğimiz anlaşmayla 10 yıl daha ortaklığımıza devam edeceğiz. Ortaklığımızın devam etmesi güvene dayalı ilişkimizin yanı sıra uzun vadeli büyüme hedeflerimize inancımızın da göstergesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Umundum, Aras Kargo'nun yurt dışı açılımına da değinerek, Azerbaycan'la başlayan sürecin Gürcistan ve Özbekistan gibi yeni pazarlara taşındığını, son 5 yılda yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda Aras Global ile Aras Digital gibi iştiraklerin kurulduğunu kaydetti.

Şirketin Ankara ve İstanbul'daki transfer merkezlerinin yenilendiğini, operasyonel kapasitenin artırıldığını dile getiren Umundum, Aras Kargo'nun kargo teslimatında elektrikli araçlarla yeşil dönüşüm sürecini hızlandırdığı ve şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan Yeşil İlçe Projesinin ilk olarak Bodrum'da hayata geçirildiği bilgisini paylaştı.

Umundum, "Aras Kargo, bundan sonra da yenilikçi teknolojiler ve yaratıcı hizmet çözümleriyle bölgesel ölçekte lider şirket olma vizyonu doğrultusunda değer yaratmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras da Aras Kargo'nun teknoloji üretme kapasitesi ve yenilikçi hizmet anlayışıyla uluslararası ölçekte güçlü bir aktöre dönüştüğünü ifade ederek, bu büyüme sürecinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aras Kargo ve Avusturya Postanesi Ortaklığı Uzatıldı - Son Dakika

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