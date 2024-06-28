ASATUF Heyeti Endonezya Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

ASATUF Heyeti Endonezya Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyeti, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlık turizmi alanında işbirliği yapılması konuları ele alındı.

28.06.2024 16:10
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyeti, Ankara'da bulunan Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama tarafından karşılanan ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Endonezya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda güçlü olduğunu belirterek, "Güçlü olan bu ilişkilerimizi daha da geliştirmek bizim için çok önemlidir" dedi. Özellikle sağlık turizmi alanında yapacakları işbirliğinin her iki ülke açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Karabulut, "Bu nedenle Endonezya Cumhuriyeti Devleti ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarımız güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bunun yanında ülkemiz, alternatif tıp alanında, termal kaplıcaları ve doğal güzellikleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca başta saç ekimi, diş tedavisi, plastik cerrahi, medikal, kanser, organ nakli, akapunktur ve tüm cerrahi müdahaleler konusunda da uzman kadrolarımız bulunmaktadır. Türk Hava Yolları ile yapmış olduğumuz protokol ile de tedavi için gelen misafirlerimize ayrıcalıklar yapılacaktır. Ayrıca alternatif tıp alanında da Endonezya Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tıbbi bitkilerin doğal sağlıklı yaşam üzerine etkileri konusunda bilimsel çalışmalarımız bulunmaktadır. Sağlık alanında bilişim alt yapımız ile çevrimiçi eğitimler veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık turizmi alanında partner ortaklarımızla da iş birliği içerisindeyiz. Endonezya Cumhuriyeti Devleti'nde bulunan doktorlara ve tıp fakültesi öğrencilerine sağlık alanında çevrimiçi eğitimler verebiliriz. Federasyonumuz yeni kurulmuştur. En kısa zamanda dünyadaki birçok ülkeye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgisi dahilinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın programıyla kalabalık heyetlerle ziyaretler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Endonezya Cumhuriyeti Devleti'ne de kalabalık bir heyetle ziyaretler gerçekleştirip, sağlık turizmi alanında ikili anlaşmalar yapmak istiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi açısından karşılıklı görüşmelerin ve toplantıların çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ise, Türkiye ile ilişkilerinin her geçen gün gelişmekte olduğunu ifade ederek, "Endonezya'nın sağlık alanında sizlerle işbirliği yapmasını çok önemsiyoruz. Taraflar arasındaki karşılıklı ziyaretler ve görüşmeleri devamlı hale getirirsek, ilişkilerimizi daha da güçlendirebiliriz. Endonezya Cumhuriyeti Devleti olarak sağlık turizmi alanında sizlerle her türlü işbirliğini geliştirmekten mutlu olacağımızı belirtmek isterim. Sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar büyükelçilik olarak en önemli hedeflerimizden biridir. Sağlığın önemini pandemi ile birlikte daha da iyi anladık. Aşı ve ilaç sektörüne önem veriyoruz. Sizlerden özellikle tıbbi cihazların temini hususunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASATUF Heyeti Endonezya Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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