ASELSAN\'dan Savunma Ortaklıkları Vurgusu

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, küresel savunma sanayisinde artan talebin karşılanabilmesi için ülkeler ve şirketler arasında güvene dayalı ortaklıkların geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Sarı, Brüksel Avrupa Savunma Fuarı ve Konferansı (BEDEX) çerçevesinde düzenlenen "Küresel Savunma Sanayi Ortamının Dönüşümü" başlıklı panelde konuştu.

Bugün risk yönetimi ve kriz yönetiminin dikkate alınması gereken iki önemli kavram olduğunu ifade eden Sarı, "Bugün herkes kriz yönetimini tartışıyor ancak bu iki konu farklı olsa da birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Kriz yönetiminin ortaya çıkardığı her sonuç, gelecekteki risk yönetimi için çıkarılmış bir ders niteliğindedir." dedi.

Sarı, "Bugün hep birlikte çevikliğin, hızlı üretmenin ve hızlı teslim etmenin önemini anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayinin hangi alanlara yatırım yapılması konusunda hükümetlerin yön göstermesinin önemine işaret eden Sarı, hükümetlerin vizyonunun şirketlere de yansıması gerektiğini vurguladı.

Sarı, ASELSAN'ın yaklaşık 14 bin çalışanı olduğunu ve şirkette ortalama yaşın 33, ortalama deneyim süresinin de 10 yıl olduğunu belirterek, "Bu rakamlar, Avrupa ve müttefiklerimiz için iyi bir ortak olma potansiyelimizin çok yüksek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hızlı teslimat yapan iyi bir ortak olabileceğine işaret eden Sarı, ASELSAN'ın Avrupa, Pasifik ve diğer bölgelerde ortak girişimler üzerine görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Sarı, "Birbirimizi tamamlayarak daha iyi çözümler sunabilmek için diğer büyük savunma şirketleriyle işbirliğine oldukça açığız." dedi.

"Şu anda Türkiye'de hem talepte hem de sipariş portföyümüzde önemli bir artış var." diyen Sarı, "ASELSAN'ın sipariş portföyü geçen yıl yüzde 46 arttı ve 20 milyar doların üzerine çıktı." ifadesini kullandı."

Sarı, ASELSAN'ın geçen yıl 1,5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi yatırımına başladığını dile getirerek, "Teslimat takvimlerimizi hızla kısaltıyoruz ve yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin işbirliği için iyi bir aday olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu anımsatan Sarı, "Sistemlerimiz NATO standartlarıyla uyumludur ve büyük bir üretim kapasitesine sahibiz." dedi.

Sarı, geçmiş dönemde odak noktasının iyi ürünler tasarlamak olduğunu ancak artık tasarımın işin yalnızca bir aşaması olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan, bu tasarımları seri üretime dönüştürebilme kapasitesidir. Yani bu siparişlerin mümkün olan en kısa sürede gerçek üretime dönüşmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Türkiye ve özellikle ASELSAN'ın bunun nasıl yapılabileceğine iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Sarı, aynı şeyi Avrupalı ve ABD'li ortaklarla birlikte yapmaya da açık olduklarını dile getirdi.

Sarı, "Yapay zeka tabanlı çözümler kullanarak her zaman alternatifler üzerinde çalışabilir ve yeni seçenekler üretebilirsiniz. Ancak bu alternatifleri üretime dönüştürmek de ayrı bir süreçtir. Gerçekten bazı materyaller üretmemiz gerekir. Alternatifler bulamasanız bile kaynak üretmek kritik öneme sahiptir." diye konuştu.

Bazı ülkelerin belirli kaynaklara daha fazla erişimi olabildiğini, bazı ülkelerin ise bu kaynaklara erişiminin sınırlı olabileceğini söyleyen Sarı, bu durumda çözümlerden birinin ortaklıklar kurmak olduğunu ifade etti.

Sarı, "Bir tarafta kaynak bulunurken diğer tarafta insan gücü olabilir. Bir yerde teknoloji varken başka bir yerde güçlü bir topluluk veya ekosistem olabilir. Bu nedenle güvene dayalı işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak başarı için kilit bir unsur olabilir." dedi.

Şirketler arasında kurulacak ortaklıkların birbirini tamamlayacak şekilde olmasının önemine işaret eden Sarı, "Günümüzde asıl önemli olan büyük ölçekli üretim yapabilmek ve bunu hızlı bir şekilde teslim edebilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kapasite konusunun da ortaklık kurarken dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Sarı, "Şirketler daha büyük ölçekli üretim ve teslimat için işbirliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Rasmussen Global'den Nico Lange'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Lockheed Martin Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Jeff Harrigian, Airbus Defence and Space Hava Gücü Başkanı Jean-Brice Dumont, Hewlett Packard Enterprise Kıdemli Başkan Yardımcısı Biljana Weber, Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Bernard Phaleg ve Raytheon Başkan Yardımcısı Doug Stevenson katıldı.