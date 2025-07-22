ASELSAN IDEF 2025'te Uluslararası İşbirlikleri İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN IDEF 2025'te Uluslararası İşbirlikleri İmzaladı

22.07.2025 18:02
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ASELSAN, IDEF 2025'te Güney Afrika ve Doğu Avrupa'da önemli sözleşmeler imzaladı.

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uluslararası işbirlikleri yapmak için çeşitli alanlarda sözleşmeler imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN IDEF'te uluslararası işbirlikleri yaptı. Bu kapsamda, ASELSAN, Güney Afrika'daki ilk yerel üretim sözleşmesini imzaladığı PAMODZI Group ile IDEF 2025 kapsamında yeni bir mutabakat muhtırasına imza attı. ASELSAN ile PAMODZI Group yöneticileri arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile Güney Afrika'ya oyun değiştirici teknolojiler sağlanacak.

ASELSAN, 2011'de Güney Afrika'da kurduğu ofis aracılığıyla bölgeye özel çözümler geliştirme yönünde önemli adımlar da attı. ASELSAN, yıllar içinde eğitim, teknik destek ve yerel ortaklarla yürütülen çalışmalar sayesinde bölgesel kapasitenin gelişimine ciddi katkı sağladı.

Bölgede ASELSAN'ın yerel ortaklarla yürüttüğü iş birlikleri, aynı zamanda Afrika ülkelerinin kendi savunma altyapılarını güçlendirmesine de destek oluyor.

ASELSAN, Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor

ASELSAN, ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki varlığını güçlendiriyor.

Fuarda, Excalibur ile bir ortaklık kurulmasını öngören sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme, ASELSAN ile Excalibur'un üst düzey yöneticileri arasında imzaya alındı. Sözleşmeyle ASELSAN'ın Excalibur ile sadece Doğu Avrupa'da değil dünyanın farklı yerlerindeki faaliyet alanlarını kapsayan iş birliğine zemin hazırlaması öngörülüyor.

Kurulması öngörülen ortaklıkla ASELSAN ile Excalibur'un kara araçları ve tank modernizasyonu kapsamında iş birliği yapması planlanıyor. Sözleşme kapsamında uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimini, akıllı tapa ve mühimmat modernizasyonunu ve sınır güvenliği sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

Öte yandan ASELSAN ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı Satın Alma İdari arasında, PUP 9661 ve 3700 telsizlerin tedarikine, EHPOD tedarikine yönelik ve HBT bakım, onarım ve yetenek kazanımına yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda, ASELSAN Azerbaycan'a milli imkanlarla geliştirilen PUP Taşınabilir Uydu Terminali, 9661 ve 3700 telsizleri sağlayacak. Böylece Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu ses ve IP haberleşmesine destek verilecek.

Miras Holding ile de savunma sanayisi alanında mutabakat zaptı imzaya alındı.

Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Vugar Mustafayev tarafından ASELSAN'a faaliyet lisansı tevdi edildi.

"Güney Afrika'da 10 yılı aşkın süredir çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz var"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sözleşmeler esnasında yaptığı konuşmada, uluslararası işbirliklerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Güney Afrika'da 10 yılı aşkın süredir çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz var. Telsizleri yapabilir miyiz diye kurulan ASELSAN, 50. yılında başka bir ülkeye telsizlerin teknoloji transferini yapmak üzere imza atıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASELSAN IDEF 2025'te Uluslararası İşbirlikleri İmzaladı - Son Dakika

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