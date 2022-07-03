Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti - Son Dakika
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Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti

03.07.2022 12:31

Yapılan son düzenlemelerle asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılarak ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret üzerinden vergi alınmaması kararı devam ederken vergi miktarının 32,8 milyar TL'lik artışla 90,6 milyar TL'ye yükseldiği duyuruldu.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, açıklanacak yeni asgari ücret rakamındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yeni asgari ücretin yüzde 30 zamla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. Yeni zamla birlikte asgari ücretten vergi alınmaması uygulamasına devam edileceği ifade edildi.

OCAK AYINDA BAŞLATILDI

Ocak ayında yapılan tarihi artışın ardından asgari ücret 4253 TL'ye çıkarıldı. Hükümet, artışın işverene aşırı yük getirmesini önlemek ve işçinin daha yüksek bir ücrete kavuşabilmesi amacıyla asgari ücret üzerindeki vergi hakkından feragat etti. Ocak ayındaki bu uygulama, yeni yapılan asgari ücret zammı için de geçerli oldu. Bu nedenle devletin feragat ettiği gelir miktarı 90,6 milyar TL'ye yükseldi.

"32,8 MİLYAR TL ARTIŞ YAŞANDI"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.

Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir."

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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti - Son Dakika


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