Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak - Son Dakika
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Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak

29.06.2022 17:56

Gözler temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında. Bu çerçevede toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından iki konuda mutabakata vardı. Buna göre, zamlanacak asgari ücret temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete ara zam yapılması için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün topladı.

KOMİSYON YENİ ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. Toplantıda, işçi kesimini TÜRK-İŞ, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yeni asgari ücreti belirleyecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI YARIN SONUÇLANDIRACAK

Komisyonun çalışmalarını yarın sonuçlandıracağını ifade eden Bakan Bilgin, " Türkiye imkanlara sahip bir ülkedir. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en iyi araç asgari ücreti yeniden belirlemektir. 6.5 milyona yakın bir kesimi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değil, onların üstünde maaş alanlarda da pozitif etki yapacaktır" dedi.

İKİ KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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