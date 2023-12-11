Asgari ücret toplantısının ardından TÜRK-İŞ\'ten ilk açıklama: Herhangi bir rakam konuşulmadı

İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlık etti. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ikinci toplantının tarihi ve yol haritası belirlendi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır, işveren tarafından bir teklif gelmediği sürece bir rakam konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

"BİR RAKAM KONUŞULMADI"

Ağır, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı. Pazartesi saat 13.30'da tekrar komisyon olarak bir araya geleceğiz ve süreç bu şekilde devam edecek. Toplantı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek" diye konuştu.

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ SUNUM YAPTI"

Toplantıda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan asgari ücretli 4 işçinin görüşlerinin alındığını bildiren Ağar, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular ve arkadaşlarımız da sunumları gerçekleştirdiler. Asgari ücretle çalıştıklarını, geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine de işveren temsilcileri de değerlendirmelerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ÜCRET SÖYLEMENİN ANLAMI YOK"

Basın mensuplarının herhangi bir ücretin masaya yatırılıp yatırılmadığı sorusuna da yanıt veren Ağar, "Basın sürekli bir takım ücretler belirliyor zaten fakat bizim TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücret söylediğimiz zaman burada bağlanır kalırız. Ücreti veren işveren tarafından teklif gelecek ki biz de ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin bir anlamının olmadığını söylüyorum. Belirli bir ücret söyleyip de bu ücretin altında kalmanın anlamı yok. Burada da kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.