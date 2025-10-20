Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini - Son Dakika
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

20.10.2025 10:50
İşçi, işveren ve hükümet yarın "asgari ücret" gündemiyle toplanacak. Sendikaların katılımının ele alınacağı toplantı asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de süreci belirleyecek. Öte yandan geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını yüzde 30 olarak isabetli tahmin eden Morgan Stanley, 2026 asgari ücretinde yüzde 20-25 arasında artış öngörüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim Salı günü (yarın) yeniden bir araya getirecek.

ZAM PAZARLIĞI ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Toplantının, Türk-İş ve Hak-İş'in katılmayacağını duyurduğu Asgari Ücret Komisyonu'nun geleceğini belirlemesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında zam pazarlıklarına başlaması öngörülüyor.

Zam süreci yaklaşırken, çalışanların beklentileri de şimdiden şekillenmeye başladı. Ekonomik koşullar ve yüksek yaşam maliyetleri, kamuoyunda asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkması yönündeki talepleri güçlendiriyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) eylül ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 27 bin 970 liraya yükseldi. Aynı dönemde, gıda dışındaki tüm temel giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TOPLANTILARA KATILMAYACAK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

Yasaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.

BANKALARIN YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan, 2026 yılı için asgari ücret beklentilerini paylaştı. Her iki kurum da ücretlere yüzde 20 ila 25 arasında artış öngörüyor.

Morgan Stanley'nin tahmini doğru çıkarsa, yüzde 20'lik artış senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 liraya yükselecek. Yüzde 25 zam durumunda ise mevcut 22 bin 104 liralık ücret 27 bin 630 liraya çıkacak.

GEÇEN YIL ZAMMI DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl 2025 asgari ücret zammını yüzde 30 olarak isabetli tahmin etmişti. Banka, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca çalışan için yeni ücret açlık sınırının hemen üzerinde kalacak.

Öte yandan Orta Vadeli Program ve yıl sonu enflasyon beklentisine işaret eden birçok uzman da asgari ücret için 26 - 27 bin lira tahmininde bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 250934:
    Yüzde 30 dan asagisi bence yetersiz , en az 30 bin olmalı 33 3 Yanıtla
  • Efem0909:
    Söz hakkının olmadığı bir toplantıya sendikaların katılmasının bir anlamı yok 4 toplantı yapmakta mantıksız oranın önceden belli olduğu yerde neden 4 toplantı yapılıyor Gereksiz masraf 29 0 Yanıtla
  • Türkiye genci:
    Kendi maaşlarına yüzde 3 zam yapsınlar asgari ücretten 15 kat fazla maaş alıyosunuz asgari ücrete de yüzde 50 zam yapmaları gerek halk geçinemiyor artık yeter kartla ekmek alan millet haline getirdiniz utanma da yok bunlarda 21 0 Yanıtla
  • osman k:
    Re re re ra ra ra reis reis çok yaşa. 4 9 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    40 kere verecekleri 3 milyar için toplanıp duracaklar 12 0 Yanıtla
