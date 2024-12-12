Asgari Ücrette Uzlaşma Beklentisi

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, asgari ücrette işçi ve işverenin üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını beklediklerini ifade ederek, "Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor, bizim esas sorunumuz nitelikli iş gücü eksikliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO'da dün gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı konuk etti.

Baran, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarından bakan yardımcılarının da katıldığı görüşmede, oda üyelerinin ekonomik gelişmelere ilişkin taleplerini ve görüşlerini Yılmaz'a iletti.

Asgari ücret görüşmelerine değinen Baran, "İşçilerimiz açısından geçim sorunu, işletmelerimiz açısından da maliyet sorunu söz konusu. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, asgari ücretin en temel ücret seviyesini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor. Zaman zaman gazetelerde haber olarak görüyoruz. Mobilya ustaları ayda 60 bin lira kazanıyor, duvar ustaları 100 bin lira, iş makinesi kullananlar 150 bin lira. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum, bizim esas sorunumuz nitelikli iş gücü eksikliğimiz."

Türkiye'de nitelikli iş gücü ve usta sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Baran, bu iş gücünün işletmelerin üretim ve hizmet kapasitesini artıracak unsur olduğunu belirtti.

Baran, son yıllarda birçok sektörde istihdam edilen Suriyeli sığınmacıların, Esad rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönmeye başladığını, bunun sektörlerde istihdam açısından sıkıntı oluşturabileceğine dair endişelerin oluştuğunu bildirdi.

"Ticari kredi kartlarına uygulanan taksit imkanları artmalı"

Finansmana erişimde sıkıntılar yaşandığını işaret eden Baran, bu süreçte Kredi Garanti Fonunun devreye alınması, reel sektör için desteklerin gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, ticari kredi kartlarının, işletmeler için önemli bir finansman aracı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz, tüm işlemlerini kredi kartıyla yürüterek işletmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor. Tüm bunlara rağmen ticari kredi kartlarına taksit konusunda sınırlandırma getirilmesi mağduriyetlere yol açıyor. İşletmelerimiz, nakit akışını düzenleyebilmek, finansal planlamalarını yapabilmek açısından ticari kredi kartlarına uygulanan taksit imkanları ve çeşitliliğinin artmasının sağlanmasını talep ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitlerin kaldırılmasını da talep eden Baran, ayrıca kayıt dışını önleyecek adaletli ve kapsamlı bir vergi reformu gerektiğini kaydetti.

"Mevcut sosyal yardım sistemi iş gücüne katılımı teşvik etmeli"

Baran, kamu alacaklarına yönelik düzenlemeleri hatırlatarak, "Vergi sistemi, yaklaşık her iki yılda bir af yapılmayacak şekilde düzenlenmeli ve mücbir sebepler dışında af çıkmayacağı da anayasayla güvence altına alınmalıdır. Bunun yanı sıra şartlar ne olursa olsun vergisini günü gününe ödeyen mükelleflere yapılan indirimler, uyumlu mükellef olmaya özendirecek oranlarda uygulanmalı, halihazırda uygulanan 5 puanlık indirimler yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı.

Konkordato ilan eden şirketten alacağı olanların kendi borçlarını ödemekte sıkıntı yaşadığına da işaret eden Baran, konkordato müessesesinin, alacaklıyı da gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Baran, iş dünyasının diğer taleplerine ilişkin de şunları kaydetti:

"İşçilerin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer tazminatlar konusunda dava açma süresi 5 yıl. İşletmenin geleceği açısından belirsizlik oluşturan bu durumun yaşanmaması için dava açma sürecinin 1 yıl olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut sosyal yardım sistemini, yoksulluğu azaltmanın yanı sıra şartları uygun olanların iş gücüne katılımını da teşvik eder bir yapıya kavuşturmamız gerektiği kanaatindeyiz."