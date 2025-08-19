Asya Piyasalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Asya Piyasalarında Karışık Seyir

19.08.2025 10:21
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve Hindistan-Çin temasları dolayısıyla Asya piyasaları dalgalı.

Asya tarafında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış sürecinin yanı sıra Hindistan ve Çin arasındaki diplomatik temaslar yakından takip edilirken, bölge pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ardından, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Görüşmenin ardından Zelenskiy Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirirken, Trump da Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Hindistan ve Çin arasındaki temaslar bölge piyasalarının odağında yer alırken, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, iki günlük ziyaret kapsamında Yeni Delhi'ye gelen Çinli mevkidaşı Vang Yi ile dün bir araya geldi.

Jaishankar, görüşmelerin istikrarlı ve ileriye dönük bir ilişkiye katkı sunmasının yanı sıra tarafların çıkarlarına hizmet etmesini beklediklerini belirtti.

Vang Yi'nin bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılarak 7 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek.

Bölgenin önemli ekonomilerindeki gelişmeler de yakından izlenirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikalarında atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in geçen hafta BoJ'un enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını söylemesinin ardından, bankanın sıkılaşma adımlarını öne çekebileceği beklentileri güçlendi.

Böylece BoJ'un sıkılaşma sürecini daha erkene çekebileceği beklentileri artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl bitmeden 25 baz puanlık bir sıkılaşmaya gitmesi öngörülüyor.

Ülkedeki tahvil piyasası da küresel gelişmeler ve ülkedeki para politikasına yönelik beklentilerden etkilenirken, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşemesine yönelik belirsizler sürerek, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya ve bankanın çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 83 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam ediliyor. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 43.571,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 azalışla 3.151,56 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.728 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 25.124 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 81.597 puanda işlem görüyor.

Kaynak: AA

