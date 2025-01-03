Asya Piyasalarında Siyasi Belirsizlikler ve Ticaret Riskleri

Ekonomi

Asya piyasalarında aralık ayında Güney Kore hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, Güney Kore'de ilan edilen başarısız sıkıyönetim sonrası ortaya çıkan siyasi belirsizlikler varlığını korumayı sürdürüyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde başta Çin olmak üzere bazı ülkelere uygulanması beklenen ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı aralık ayında da en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı.

Çin tarafında ise ülkenin ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik ılımlı mesajlar risk iştahının yüksek kalmasını destekliyor.

Analistler, ABD'nin söz konusu tarife uygulamalarının küresel ticaret stratejileri ve ülkelerin imalat sanayi aktiviteleri için etkili olacağını belirterek yeni yılda ticari dengelerinin değişebileceğinin altını çizdi.

Trump'ın göreve başlamasına kadar geçecek olan süreçte tarife söylemleri ve bu söylemlerinin piyasaların yönü üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, aralık ayı başında Güney Kore'de ortaya çıkan politik kriz yatırımcıların odağını ülkedeki gelişmelere çevirdi.

Geçen ay, Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun artmasına neden oldu.

Ülkede aralık ayında ortaya çıkan siyasal belirsizliklerin risk algısını önemli ölçüde artırdığını kaydeden analistler, gelecek dönemde ülkedeki politik istikrarın sağlanmasıyla yitirilen risk iştahının toparlanabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Asya tarafında kasım ayında Güney Kore hariç alıcılı bir ay tamamlandı.

Bu dönemde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,41, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,28 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,76 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,30 düştü.

Bunun yanı sıra bölge borsalarının 2024 performanslarına bakıldığında de en çok kazandıran Nikkei 225 endeksi, tek kaybettiren ise Kospi endeksi oldu.

Geçen yıl Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 19,22, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 17,67 yükseldi. Hang Seng endeksini yüzde 12,67 artışla Şanghay bileşik endeksi takip etti. Kospi endeksi ise yüzde 9,36 geriledi.

Çin, piyasaları yeni ABD yönetimi öncesi güçlü kalmayı sürdürdü

Çin tarafında yönetimin mesajları piyasaların odağında bulunurken, geçen ay açıklamalarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "ticaret ve bilim-teknik savaşlarının kazananı olmaz" mesajını verdi.

Şi, Çin'in kendi işlerine odaklanacağını, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, dışa açılma ve kalkınma kazançlarını dünya ile paylaşma iradesini sürdüreceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng ise Trump'ın yeni döneminde ABD ile yaşanacak ticaret savaşının ekonomiyi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakması nedeniyle gelecek yıl büyümeyi desteklemek amacıyla destekleyici bir para politikasına yönelik planlarının altını çizdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı sonrasında yapılan açıklamada, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine ve ekonomide halen çok sayıda zorluk ve sınamalar olmasına karşın Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi.

2025'te tüketimin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların yürütüleceği ve yatırımların kamu harcamalarıyla artırılacağı vurgulanan açıklamada, Çin'in gelecek yılda istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiği kaydedildi.

Ülke ekonomisindeki ana gündem maddelerinden olan zayıf iç talep ve mevcut gayrimenkul sorunu varlığını korumaya devam etti.

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ederken hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımlarının henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemlendi.

Kasım 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. İkinci el konut fiyatları da yıllık yüzde 8,5 düştü.

Bu gelişmelere ek olarak, aralık ayında Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarının (LPR) sabit kalmasının ardından PBoC, ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi.

Japonya 2025'e enflasyon ve parasal sıkılaşma gündemiyle girdi

Japonya'da geçen ay açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri geride bırakarak yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Ülkede kasım ayına yönelik işsizlik oranları ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel seyrederken, aynı döneme ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 azalışla öngörülerden daha az geriledi.

Analistler, Tokyo TÜFE'nin içinde bulunulan aya yönelik bilgi vermesi ve Japonya'nın en büyük şehrinin ölçümleri olması sebebiyle yakından takip edildiğini kaydederek, güçlenen Tokyo enflasyonunun ülkedeki makroekonomik durum hakkından öncü bilgi sağladığını ifade etti.

Aralık ayında yılın son para politikasını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı alanlarda zayıflık gözlendiği ifade edildi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda geçen ay yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BoJ'un, faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir. Bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

Ülkede güç kazanan enflasyon sebebiyle BoJ'un 2025 yılında parasal sıkılaşmasını sürdürmeye devam edebileceğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un ocak ayındaki para politikası toplantısında faiz artırımına gitmesinin yüzde 42 ile fiyatlandığını söyledi.

Bunlara ek olarak, aralık ayında Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı dikkati çekerken, Japon yenindeki zayıflık ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına ilişkin beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.

Ülke para birimindeki seyir yetkililerin de odağında yer alırken, Maliye Bakanı Katsunobu Kato, geçen ay yaptığı açıklamada, yendeki harekete ilişkin "Japon hükümeti aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de siyasal belirsizlikler risk iştahını törpülüyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerle ülkede başlayan siyasal belirsizlikler varlığını koruma devam ederken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

2024'ün son günü Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturması kapsamındaki tutuklama talebini kabul etti.

Makroekonomik gelişmeler tarafında ise Güney Kore'de kasım ayına ilişkin TÜFE aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Yıllık bazda enflasyon Güney Kore Merkez Bankasının yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altında kalmayı sürdürdü.

Asya borsalarındaki endekslerin aralıkta (2024) bir önceki aya göre ve yıllık kapanış farkları şöyle:

Ülkeler Endeksler Aylık fark(Yüzde) Yıllık fark (Yüzde) Japonya Nikkei 225 endeksi 4,41 19,22 Hong Kong Hang Seng endeksi 3,28 17,67 Çin Şanghay bileşik endeksi 0,76 12,67 Güney Kore Kospi endeksi -2,30 -9,63

Kaynak: AA