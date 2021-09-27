Üye Girişi
Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi - Son Dakika

Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi

27.09.2021 08:40
Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi, System.String[]

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'daki 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'daki 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat edildi.

Tarımsal üretimin önemine ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek için düzenlenen bostan gezisine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ve vakıf üyeleri katıldı. Etkinlikte bostan alanına kurulan sahnede Keçiören'in genç yıldızları konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"Ata tohumlarımızın peşindeyiz"

Hasat öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu bostanın yanı sıra üzüm bağı, meyve, lavanta, kekik ve gül bahçemiz de var. Geçmişte bize ata tohumlarımızı kötülediler. Köyden kente göç ile birlikte doğal ata tohumlarımızı kaybettik. Şimdi raf ömrü uzun hibrit tohumlar tercih ediliyor. Ama biz ata tohumlarımızın peşindeyiz. Bostanımızda yetiştirdiğimiz tüm sebzelerimiz ata tohumundan üretilmiştir. Tattığınızda lezzetinden de anlaşılıyor" dedi.

"Fideleri seramızda yetiştirdik"

Başkan Altınok ata tohumundan üretilen fidelerin belediyeye ait seralarda yetiştirildiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir de akıllı seramız var. Birçok belediye bu tesisimizi örnek alıyor. Bostanımızdaki tüm sebze ve meyvelerimizin fidesini seramızda ürettik. İlçemizde 4 köyümüz var. Köylerimize ücretsiz sebze fidesi dağıttık. Şu anda bu köylerimiz sebze ve meyvecilik yapıyor. Aynı zamanda köylerimizin yollarını da yaptık, kimsenin ayağı çamura değmedi. Bu sayede köye dönüş arttı. Fidelerimizden Ankara'mızın birçok noktasına ücretsiz verebiliriz. Üretimi yaygınlaştırmak için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Sağlıklı yaşam Türkiye'nin her yerine dağılsın. Aynı zamanda köylülerimize ücretsiz siyez buğday dağıttık ve köylerimize tandır damı yaptık. Bu buğdaylardan elde ettiğimiz unla üretilen ekmeğin lezzeti ise hiçbir şeyde yok. Tarımsal üretim çalışmalarımız ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza olan borcumuzdur. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, yıkılan kaybolan değerlerimizi bulacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Seneye de üzüm bağımızda Hasandede üzümlerimizi hasat ederek dünyanın en lezzetli üzümlerini toplayacağız."

"Doğaya dönüşü sağlıyoruz"

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı beslenmesin önemine de vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplumumuzda hastalık oranları oldukça arttı. Bizim sosyal güvenlik şemsiyemiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da. Ama bu durum sürdürülebilir değil. Çünkü geçen yıl SGK açığımız 120 milyar TL olarak resmi verilere yansıdı. Bunun nedeni de hasta sayımızın artmış olması. Bir diğer neden de sağlık hizmetine erişimin kolay olması. Acıdır, resmi verilere göre ülkemizde 12 milyon insan antidepresan kullanıyor. Sağlıksız beslenme, stres ve hareketsizliğe bağlı olarak kanser ve kalp hastalıkları arttı. Toprakla iç içe olmak insanın stresini azalttığı için tarımsal üretimi teşvik etmeye devam ediyoruz. Tüm bunların üstesinden gelmek için geçmişte yürüyüş yolları yaptık, bugün de yapmaya devam ediyoruz. Yürüyüş yolları sadece Atatürk Orman Çiftliği'nde ve Oran'da vardı. Buraları da belediye yapmamıştı, vatandaş yürüye yürüye yürüyüş yolu haline getirmişti. Biz yürüyüş yolları yapmaya başladık, özellikle kadınlarımız teşekkür ettiler. Psikolog ve psikiyatriste giden birçok insanımız yürüyüş yollarımızda stres atarak bu durumdan kurtulduklarını dile getirdiler. Hareket ve beslenme çok önemli. Bunları kaybettiğimiz için sağlığımızı kaybettik. Biz de yeniden doğaya dönüşü sağlamak için harekete geçtik ve ilçemizde bu konu ile ilgili birçok çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en lezzetli sebze ve meyvesi Türkiye'de yetişiyor. El ele verirsek, bu çalışmalarımızı Türkiye'nin her yerine yayabilirsek; sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir toplum oluşturmuş oluruz."

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da yakın gelecekte dünyayı ilgilendiren en önemli şeyin tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizerek, "Turgut başkanımız çok iyi çalışan bir başkan. Reklamını çok yapmayan işini çok iyi yapan bir başkan. Burada üretilen sebzelerin paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması da ayrı bir anlamlı. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu tarım ve hayvancılık. Ata tohumu ile ilgili TİGEM'in de çok kapsamlı çalışması var. Keçiören Belediyesi de tarımsal üretimi teşvik etmek ve köye dönüşü sağlamak için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlıyor. Destek verildiği zaman, köylerde insanlarımızın ayağı çamura değmediği zaman çiftçilerimiz yeniden köyüne dönerek üretim yapmaya başlıyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı Keçiören Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan da tarımsal üretimin ve ata tohumun yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların tanıtımı için vakıf üyelerine yönelik düzenlenen bostan gezisi için Başkan Altınok'a teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra belediye ekipleri tarafından dağıtılan hasır sepetlere sebze toplayan vakıf üyeleri doğal mahsulleri evlerine götürme imkanı buldu. - ANKARA

Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi
Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi

Keçiören Belediyesi, Bağlum, Ankara, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı 09:12 Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim 09:10 İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hamza oldu 09:08 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hamza oldu
TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek 07:29 TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil 22:26 DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var 21:17 Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı 20:38 NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Son Dakika Haberleri
09:15 O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
09:12 Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı
09:10 Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler
09:10 İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim
09:08 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hamza oldu
09:07 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı         
09:16
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde, aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi var Kabine bugün toplanıyor! Gündemde, aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi var         
08:54
Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı         
23:53
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı         
22:08
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi         
20:54
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 09:18:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement