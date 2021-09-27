Ata tohumunun lezzetli mahsulleri hasat edildi

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'daki 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat edildi.

Tarımsal üretimin önemine ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek için düzenlenen bostan gezisine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ve vakıf üyeleri katıldı. Etkinlikte bostan alanına kurulan sahnede Keçiören'in genç yıldızları konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"Ata tohumlarımızın peşindeyiz"

Hasat öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu bostanın yanı sıra üzüm bağı, meyve, lavanta, kekik ve gül bahçemiz de var. Geçmişte bize ata tohumlarımızı kötülediler. Köyden kente göç ile birlikte doğal ata tohumlarımızı kaybettik. Şimdi raf ömrü uzun hibrit tohumlar tercih ediliyor. Ama biz ata tohumlarımızın peşindeyiz. Bostanımızda yetiştirdiğimiz tüm sebzelerimiz ata tohumundan üretilmiştir. Tattığınızda lezzetinden de anlaşılıyor" dedi.

"Fideleri seramızda yetiştirdik"

Başkan Altınok ata tohumundan üretilen fidelerin belediyeye ait seralarda yetiştirildiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir de akıllı seramız var. Birçok belediye bu tesisimizi örnek alıyor. Bostanımızdaki tüm sebze ve meyvelerimizin fidesini seramızda ürettik. İlçemizde 4 köyümüz var. Köylerimize ücretsiz sebze fidesi dağıttık. Şu anda bu köylerimiz sebze ve meyvecilik yapıyor. Aynı zamanda köylerimizin yollarını da yaptık, kimsenin ayağı çamura değmedi. Bu sayede köye dönüş arttı. Fidelerimizden Ankara'mızın birçok noktasına ücretsiz verebiliriz. Üretimi yaygınlaştırmak için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Sağlıklı yaşam Türkiye'nin her yerine dağılsın. Aynı zamanda köylülerimize ücretsiz siyez buğday dağıttık ve köylerimize tandır damı yaptık. Bu buğdaylardan elde ettiğimiz unla üretilen ekmeğin lezzeti ise hiçbir şeyde yok. Tarımsal üretim çalışmalarımız ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza olan borcumuzdur. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, yıkılan kaybolan değerlerimizi bulacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Seneye de üzüm bağımızda Hasandede üzümlerimizi hasat ederek dünyanın en lezzetli üzümlerini toplayacağız."

"Doğaya dönüşü sağlıyoruz"

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı beslenmesin önemine de vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplumumuzda hastalık oranları oldukça arttı. Bizim sosyal güvenlik şemsiyemiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da. Ama bu durum sürdürülebilir değil. Çünkü geçen yıl SGK açığımız 120 milyar TL olarak resmi verilere yansıdı. Bunun nedeni de hasta sayımızın artmış olması. Bir diğer neden de sağlık hizmetine erişimin kolay olması. Acıdır, resmi verilere göre ülkemizde 12 milyon insan antidepresan kullanıyor. Sağlıksız beslenme, stres ve hareketsizliğe bağlı olarak kanser ve kalp hastalıkları arttı. Toprakla iç içe olmak insanın stresini azalttığı için tarımsal üretimi teşvik etmeye devam ediyoruz. Tüm bunların üstesinden gelmek için geçmişte yürüyüş yolları yaptık, bugün de yapmaya devam ediyoruz. Yürüyüş yolları sadece Atatürk Orman Çiftliği'nde ve Oran'da vardı. Buraları da belediye yapmamıştı, vatandaş yürüye yürüye yürüyüş yolu haline getirmişti. Biz yürüyüş yolları yapmaya başladık, özellikle kadınlarımız teşekkür ettiler. Psikolog ve psikiyatriste giden birçok insanımız yürüyüş yollarımızda stres atarak bu durumdan kurtulduklarını dile getirdiler. Hareket ve beslenme çok önemli. Bunları kaybettiğimiz için sağlığımızı kaybettik. Biz de yeniden doğaya dönüşü sağlamak için harekete geçtik ve ilçemizde bu konu ile ilgili birçok çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en lezzetli sebze ve meyvesi Türkiye'de yetişiyor. El ele verirsek, bu çalışmalarımızı Türkiye'nin her yerine yayabilirsek; sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir toplum oluşturmuş oluruz."

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da yakın gelecekte dünyayı ilgilendiren en önemli şeyin tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizerek, "Turgut başkanımız çok iyi çalışan bir başkan. Reklamını çok yapmayan işini çok iyi yapan bir başkan. Burada üretilen sebzelerin paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması da ayrı bir anlamlı. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu tarım ve hayvancılık. Ata tohumu ile ilgili TİGEM'in de çok kapsamlı çalışması var. Keçiören Belediyesi de tarımsal üretimi teşvik etmek ve köye dönüşü sağlamak için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlıyor. Destek verildiği zaman, köylerde insanlarımızın ayağı çamura değmediği zaman çiftçilerimiz yeniden köyüne dönerek üretim yapmaya başlıyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı Keçiören Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan da tarımsal üretimin ve ata tohumun yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların tanıtımı için vakıf üyelerine yönelik düzenlenen bostan gezisi için Başkan Altınok'a teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra belediye ekipleri tarafından dağıtılan hasır sepetlere sebze toplayan vakıf üyeleri doğal mahsulleri evlerine götürme imkanı buldu. - ANKARA