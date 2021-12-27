Üye Girişi
ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek"

27.12.2021 18:28
ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Baran, ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen "Ankara Sağlık Turizmi Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi"nin tanıtımı etkinliğinde, söz konusu projenin Ankara için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ankara'nın, kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra, sanayide, ticarette, eğitimde ve sağlıkta da öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Baran, şehirdeki uluslararası tanınırlığı olan tıp fakültelerinde yetişen güçlü kadroların özel ve kamu hastanelerinde halihazırda sağlık turizmi açısından da ciddi hizmetler verdiğini anlattı.

Baran, ATO olarak, kent ekonomisinin gelişmesi için üzerinde hassasiyetle durulan alanlardan birinin de turizm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şehirdeki hizmet sektörünü geliştirerek, rekabet gücünü artırarak döviz kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje üç yıl sürecek. Proje kapsamına alınacak sağlık kuruluşları ve turizm acenteleri tespit edildi. Oluşturulan bu kümede yer alan kuruluşların geliştirilmesi için ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak."

Baran, projenin yol haritasını oluşturacak söz konusu analizin ardından işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirileceğini dile getirerek, bu süreçte işletmelerin uluslararası arenada rekabet edebilir hale getirileceğini anlattı.

"Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar"

Çalışma sürecinin ardından Ankara'nın sağlık turizmi atağının başlayacağını ve yurt dışı pazarlama aşamasına geçileceğine işaret eden Baran, "Sağlık turizmi dünyanın da son yıllarda çok önem verdiği bir turizm çeşidi. Uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Dünya sağlık turizmi pazarı büyüklüğünün 100 milyar doları aştığı hatta ilgili sektörler de eklendiğinde 500 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor." diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin dünya sağlık turizminden aldığı payı her yıl artıran bir ülke olduğunu belirterek, "Tek ihtiyacımız tanıtım ve markalaşma. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirleri Kovid-19 salgını öncesinde 2 milyar doları aşmıştı. Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar. İşte bizim amacımız da Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek." şeklinde konuştu.

Sağlık turizminin katma değeri diğer turizmin alanlarından yüksek

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli de Bakanlık olarak sağlık turizmi alanında Türkiye genelinde yapılacak tüm faaliyetleri destekleme kararı aldıklarını dile getirdi.

Sağlık turizminin katma değeri yüksek bir faaliyet olduğunu belirten Öztelli, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak turizmin 700 dolar civarında bir getirisi söz konusu. Fakat sağlık sektöründe bunun zaman zaman organ nakli ve estetik cerrahi gibi faaliyetlerde 10 bin doların üzerine çıktığı görülüyor. Biz söz konusu faaliyetleri ülkemize çekmek için destekleyici çalışmalar yapacağız."

Konuşmaların ardından, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç, sağlık turizmiyle ilgili katılımcıların ve sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

YORUMLAR
500

Sağlık turizmi, Türkiye, Turizm, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek' - Son Dakika Ekonomi


Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
18:02 13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 18:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement