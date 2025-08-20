Türkiye-Endonezya Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Endonezya ile ticaretimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşacağız" dedi.

Türkiye-Endonezya İş Forumu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. Baran, Endonezya'nın 17 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında Endonezya ile Türkiye'nin coğrafi uzaklığa rağmen kalben yakın olduğunu ve ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiğini söyledi. Türkiye ile Endonezya arasında dış ticaretin 2024 yılı itibarıyla 2,4 milyar dolar düzeyinde olduğuni kaydeden Baran, "Endonezya ile ticaretimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş forumunun bu hedefe yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent'in savunma ve havacılık, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu ifade etti. Türkiye ile Endonezya'nın güçlü ilişki ağlarından birinin savunma sanayi olduğunu kaydeden Baran, "Ankara Ticaret Odamızın üyesi ve Türk kara araçları sektörünün liderlerinden FNSS ile Endonezya'nın en büyük savunma sanayi şirketi PT Pindad, Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen 'KAPLAN MT' tankını işbirliğiyle başarıyla üretiyor. İki ülke, kara araçlarının yanı sıra, deniz ve hava araçları konusunda da işbirliği yapıyor. Savunma sanayi alanındaki bu güçlü ortaklık, geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan stratejik anlaşma ile daha da ileriye taşındı. Bu kapsamda Türkiye, SARP uzaktan komutalı silah sistemi, CENK radar sistemi, ÇAKIR seyir füzesi ve SUNGUR hava savunma sistemi teknolojilerini Endonezya'ya transfer edecek. Tüm bu gelişmeler, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek, çok daha büyük başarılara imza atacağının açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Cakarta Belediyesi ile kardeş şehir olmak için uzun süredir yazışma yaptıklarını anlatarak, konuyla ilgili Cakarta Vali Yardımcısı ile iyi niyet beyanı imzaladıklarını, gelecek yıllarda da kardeş şehir olarak işbirliklerini pekiştireceklerini söyledi. Yavaş, "Bunun ilk adımı olarak Türkiye-Endonezya İş Forumu kapsamında imzaladığımız iyi niyet beyanıyla ticaret, yatırım projeleri, birlik, kültür ve spor gibi çok farklı alanlarda derinleşecek çalışmaları da başlamış oluyoruz" dedi.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno'nun konuşmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin ele alındığı forumda, inşaat, enerji ve bilişim sektörleri başta olmak üzere iş birliği fırsatları değerlendirildi ve birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

İyi niyet protokolü

İş Forumu kapsamında ATO ile Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir de iyi niyet protokolü imzalandı. Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası adına da Başkan Yardımcısı Dr. Mahir Bayasut imza koydu. İki ülke iş dünyası arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesini, ortak girişimler ve işbirliklerinin teşvik edilmesini hedefleyen protokol kapsamında taraflar, iş dünyasına yönelik bilgi paylaşımı, ortak yatırım ve iş geliştirme imkanlarının oluşturulması, teknik uzmanlık desteği, karşılıklı heyet ziyaretleri, ikili iş toplantıları ve konferansların düzenlenmesi gibi konularda iş birliği yapacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno'nun açılış konuşması ile başlayan foruma Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Dr. Mahir Bayasut, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Güçlü ve Halil İlik ile ATO üyeleri ve Endonezyalı iş adamları katıldı. - ANKARA