ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon mücadelesi başarıya ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon mücadelesi başarıya ulaşacak

ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon mücadelesi başarıya ulaşacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de sürdürülen enflasyon mücadelesinin bir yıl içerisinde başarıya ulaşacağına inandıklarını belirtti. Baran, enflasyonun ticaretin her alanında sıkıntı yaşattığını ancak bu sürecin bir yılı geçeceğini düşünmediğini ifade etti. ATO tarafından düzenlenen toplantıda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi konularında bilgilendirme yapıldı.

19.04.2024 13:14
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de sürdürülen enflasyon mücadelesinin bir yıl içerisinde başarıya ulaşacağına inandıklarını belirterek, "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor. Ancak bu bir süreç. Bir yılı geçeceğini sanmıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Hükümetimize, ekonomi yönetimine yürekten güveniyoruz ve destekliyoruz" dedi.

ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından ATO Duatepe Hizmet Binası'nda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün destekleriyle "Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları konularında ATO'nun 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komiteleri üyelerinin bilgilendirildiği toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret İl Müdür V. Elif Tan katıldı.

ATO Başkanı Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, pandemiden bu yana dünya ekonomisinde dengelerin bozulduğunu ve yiyecek-içecek sektörünün bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirterek, enflasyonun da fiyatlandırma konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdığını kaydetti. Enflasyonun Avrupa Birliği ülkelerinin de gündeminde olduğuna dikkat çeken Baran, "Yüzde 5-7 gibi enflasyon oranları Avrupa'da kıyametlerin kopmasına neden oluyor. Büyük sıkıntılar yaşanıyor. Türk insanı gerçekten çok farklı. Biz onlardan on kat fazla enflasyonla çarklarımızı döndürebiliyoruz. Bu büyük bir mücadele. Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor. Ancak bu bir süreç. Bir yılı geçeceğini sanmıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Hükümetimize, ekonomi yönetimine yürekten güveniyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

"Hizmet sektörü ekonominin omurgasıdır"

ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Aykut Altıntaş da, komiteyi temsilen gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, hizmet sektörünün ekonomideki önemine dikkat çekerek, sektörün kanuni düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Hizmet sektörünün genel ekonomi içindeki büyüklüğünü anlatan Altıntaş, istihdamın yaklaşık yüzde 65'inin bu sektör tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Altıntaş, "Hizmet sektörü tüm mekanizmanın omurgası gibidir. Bu omurgada oluşabilecek bir hasar, tüm ekonomimizi ciddi anlamda etkileyecektir. Onun için burada maruz kaldığımız giderleri ya da fiyat değişikliklerini kısmi anlamda son tüketiciye yansıtmakla mükellefiz. Enflasyon nedeniyle haksız kazancın önüne geçmek için yapılan bu değişikliğin etraflıca öğrenilmesi ve doğru uygulamaların hayata geçirilmesi önemli" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Burak Özsaraç "Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Uygulamaları", Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Aslı Zekiye Çolak da "6502 Sayılı Kanun ve Fiyat Etiketi" konularında birer sunum gerçekleştirerek, katılımcıların sorularını yanıtladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon mücadelesi başarıya ulaşacak - Son Dakika

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