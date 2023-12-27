 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette küresel ekonominin zorluklarına rağmen Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini belirtti. Ayrıca, ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılması, vergi ödemelerinde limitin kaldırılması ve SGK ödemelerinde komisyon alınmaması gibi taleplerini iletti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'i ziyaret etti
27.12.2023 - 12:59,
Abone Ol

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Adem Ali Yılmaz ve Yasin Özyolu'nun eşlik ettiği ziyarette konuşan Baran, küresel ekonominin pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatları, gıda tedarik sorunu, hammadde tedarik sıkıntılarıyla uğraştığını, Türkiye'nin bu sorunların üzerine yüzyılın deprem felaketini yaşadığını hatırlatarak, tüm olumsuzluklara rağmen sürecin iyi yönetildiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bilgi veren Baran, dile getirdikleri konuların, ATO'nun 160 bin üyesini temsil eden 68 meslek komitesinde ele alınan sorunlar olduğunu ifade etti.

Baran, çekin uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle artık güvenilir bulunmadığını ve ödeme aracı olarak tercih edilmediğini, bu nedenle ticaretin ticari kredi kartlarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Türk reel sektörü, belki de dünyada ilk ve tek örnek olarak uzun yıllar çeki vadeli ödeme aracı olarak kullandı. Ancak çekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle vadeli bir başka ödeme aracına ihtiyaç doğuyor. Bu nedenle ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, kredi kartıyla vergi ödeme konusunda ısrarlı talepleri sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 50 bin lira limit belirleyerek, kredi kartıyla vergi ödeme uygulamasını başlattığını hatırlattı. Baran, bu rakamın yine talepleri üzerine önce 100, sonra 200 sonra da 500 bin liraya yükseltildiğini anlattı. Kredi kartıyla gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde bankaların komisyon almaması talebini de dile getiren Baran, "Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin kaldırılması, SGK ödemelerinde komisyon alınmaması tahsilatların artışına da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği indirim uygulama prosedürünün azaltılması talebini de aktardı.

Baran, basit usulde vergi tutan esnafa bir kamu bankası tarafından piyasa faizinin yarısı oranında kredi verilerek desteklendiğini belirterek, aynı ölçekte faaliyet gösteren ve Ticaret Odası'na kayıtlı üyelerin de bu desteklerden faydalanması talebinde bulundu. Baran, "Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye birbirinden farklı uygulamaya tabi tutulması üyelerimizin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Esnafa sağlanan desteklerden üyelerimizin de faydalanması sağlanmalı" diye konuştu.

Ziyarette, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerine ek fiyat ve süre uzatımı imkanı veren düzenlemenin diğer yapım işlerini de kapsaması ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'ne ödenen devlet desteğinin artırılması talepleri de dile getirildi.

ATO Heyeti'nin ziyaretinde, Bakan Şimşek'e Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Şimşek, Gürsel Baran, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika


12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur

Son Dakika
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:52 Mola sırasında vahşet! Otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:30:48. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement