ATO Ekonomik İstişare Toplantısı Antalya'da Yapıldı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya'da bir otelde yapılan toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri ve 68 meslek komitesini temsil eden meclis üyeleri katıldı.

Etkinliğin ilk gününde iş fütüristi Ufuk Tarhan, "Geleceğe Dokunmak" başlıklı sunum yaptı.

İkinci gün ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, "ABD Seçimleri Ertesinde Dünya ve Türkiye'de İktisadi Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Basına kapalı toplantılarda, Başkan Baran ve meclis üyelerinin katılımıyla, ticari hayat ve iş dünyasındaki gelişmeler masaya yatırıldı.