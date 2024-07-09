ATO, Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmalara hazır - Son Dakika
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Ekonomi

ATO, Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmalara hazır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan'la ticari ilişkileri geliştirmek üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

09.07.2024 13:30
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan'la ticari ilişkileri geliştirmek üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Bölgesi Valisi Normat Tursunov ve beraberindeki heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu, bu kardeşliğin son yıllarda iki ülke Cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretleriyle daha da geliştiğini kaydetti.

İki ülke arasında yatırım ve işbirliklerini geliştirmek üzere anlaşmalar imzalandığını anımsatan Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, iki ülke ticareti için 10 milyar dolarlık hedef ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmek üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Bu kapsamda Ankara ve Navoi arasında da yatırım ve ticari ilişkileri geliştirecek adımlar atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tursunov da konuşmasında, iki ülke Cumhurbaşkanlarının dostane ilişkileri sayesinde ticari ilişkilerin de geliştiğine işaret ederek, ATO üyelerini bölgesine yatırıma davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO, Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmalara hazır - Son Dakika

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