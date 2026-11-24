Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Berkay Bahar başkanlığında ilk meclis toplantısı düzenlendi. Bahar, "Amacımız Antalya'nın sadece kıyı şeridinde, nüfusun ve ticaretin en fazla yoğunlaştığı alanlara odaklanmak değil. Felsefemiz merkeze değil, herkese hizmet" dedi.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Berkay Bahar, seçim sürecince verilen destekten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Bahar, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özveriyle yarınlarımızı inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerim kutluyorum" dedi.

Berkay Bahar, seçim sürecinde esnafın sorunlarını dinlediklerini ve çözüm beklediklerini ifade ederek, "Çünkü bir insan aynı meseleyi yıllarca anlatıyorsa bizden artık bir teselli değil mutlak çözüm bekliyordur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu süreçte bazı konularda eleştiriler de aldık. Bu eleştirilerin bir kısmı üzerinde seçimden sonra da düşündüm. Çünkü insan heyecanla anlattığı bir işte, başkasının gördüğü eksikliği kendisi bazen göremiyor. Bugün bu göreve başlarken, bana oy vermemiş bir üyemize özellikle seslenmek istiyorum. Yarın bir işiniz olduğunda, aklınızdan 'Acaba benim telefonumu açar mı?' diye geçmesin. Açacağım. Bir meseleyi anlatmak için araya kimseyi koymayın. Gelin, doğrudan bana anlatın. Elimizden geleni yapalım. Bir engel varsa onu da size açıkça söyleyelim. Bunun böyle olmasını sağlamak benim sorumluluğum. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber ilk günden itibaren bunu davranışlarımızla ve söylemlerimizle gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Antalya markasını büyütmek, Antalya iş dünyasının sorunlarını hafifletmek ve iş insanlarının motivasyonunu arttırmak için sadece şehir merkezini değil, tüm ilçelerdeki tüm oda ve borsalarla birlikte çalışacaklarını kaydeden Bahar, "Dileğimiz bunu hep birlikte yapabilmek. Sadece Berkay Bahar değil, sadece yönetim olarak değil, tüm komitelerimiz ile, siz değerli meclis üyelerimiz ile bunu yapma arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

"Neden daha iyisini yapmayalım?"

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Bahar, tarımda muazzam bir birikime ve üretim gücüne sahip olunduğunu, Antalya'nın ticareti gelişip, sanayisinin büyüdüğünü söyledi. Kentin coğrafi konumu, iklimi, insan kaynağı ve uluslararası bağlantılarının önemli fırsatlar sunduğuna da işaret eden Bahar, "Peki, neden daha iyisini yapmayalım? Neden Antalya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü ekonomi ve yaşam merkezlerinden biri haline getirmeyelim? İşte benim Antalya için çalışma heyecanımın kaynağı burada yatıyor" dedi.

Bahar, dört yılın sonunda "ATSO para almaktan başka ne işe yarar" söylemini yer ile yeksan edilecek bir çalışma içerisine girilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben ve yönetim kurulum çok çalışacağız. Söz veriyorum. Sizin de söz vermenizi istiyorum" dedi.

"Yeni konutlar yapılmasını, yeni iş yerlerinin açılmasını, yeni yatırımların hayata geçirilmesini önemsiyorum"

Antalya'yı yalnızca deniziyle, güneşiyle ve doğal güzellikleriyle tanımlayamayacaklarını belirten Bahar, "Çünkü bizim ciddi bir trafik sorunumuz var, çünkü bizim plansız kentleşme sorunumuz var, çünkü bizim cadde-sokak ve meydan sorunumuz var, çünkü benim bu binanın penceresinden dışarı baktığımda gördüğüm seralar ve inşaatların iç içe geçtiği manzarayla sorunum var. Bunlar yalnızca şehir plancılarının veya belediyelerin meselesi değil. Hepimizin günlük hayatını etkileyen, hepimizin geleceğini ilgilendiren konular. Bir iş insanı olarak yatırımı, büyümeyi, gelişmeyi elbette önemsiyorum. Yeni konutlar yapılmasını, yeni iş yerlerinin açılmasını, yeni yatırımların hayata geçirilmesini önemsiyorum" diye konuştu.

COP31 değerlendirmesi

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen COP31 organizasyonuna da değinen Başkan Bahar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya Antalya'da buluştu desek yanlış olmaz. Liderler Zirvesi'ne 100'ü aşkın dünya lideri katıldı. Dünyanın dört bir yanından temsilcileri buluşturan konferansa kayıt yaptıranların sayısı 200 bini aştı. Çok büyük olasılıkla, şimdiye kadarki en büyük COP organizasyonu şehrimizde gerçekleştirildi. Türkiye, 26 milyar doları aşan yeşil yatırım için ortaklık anlaşmaları imzaladı. Biz de bu organizasyon kapsamında Bakanımız Murat Kurum ile COP31 Yeşil Bölge açılışına katıldık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen COP31 TOBB Gala Yemeği'nde Boğaçhan Başkanım, yönetim kurulumuz ve meclis divanımız ile yer aldık. Antalya Valimiz Hulusi Şahin ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile kamu, finans ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. TOBB İş ve Yatırım Zirvesi'nde, finans sektörü temsilcileriyle Antalya iş dünyasının finansmana erişimini, sürdürülebilir yatırımları ve yeşil dönüşüm için geliştirilmesi gereken iş birliklerini görüştük. İklim değişikliğiyle mücadelenin iş dünyası açısından taşıdığı önemi ve bu alanda önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları değerlendirdik."

COP31'in düzenlendiği Expo alanının 2016 yılından sonra 10 yıl boyunca atıl durumda kaldığını hatırlatan Bahar, "Şimdi ise bu alanın Antalya için çok daha verimli ve kalıcı bir şekilde kullanılmasının önü açılıyor. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, EXPO alanının bir fuar ve kongre merkezine dönüştürülmesine yönelik önemli bir müjde verdi. Biz bu açıklamayı Antalya adına son derece değerli buluyoruz. Antalya'nın kongre ve fuar merkezi olma noktasında çok büyük avantajları var. 41 ülkeden doğrudan uçuş bağlantımız, önemli bir konaklama kapasitemiz, güçlü turizm altyapımız ve fuar organizasyonları konusunda ciddi bir deneyimimiz bulunuyor. Üstelik biz bu ölçekteki uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştirebildiğimizi defalarca gösterdik. 2015 yılında G20 Zirvesi'ne, 2016 yılında EXPO'ya ev sahipliği yaptık. Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası ölçekte önemli bir organizasyonu hayata geçirdik. Dolayısıyla Antalya'nın dünya çapında bir fuar ve kongre merkezi olması hayal değil, son derece gerçekçi bir hedeftir" şeklinde konuştu.

"Amacımız Antalya'nın sadece kıyı şeridinde, nüfusun ve ticaretin en fazla yoğunlaştığı alanlara odaklanmak değil" diyen Bahar, felsefelerinin merkeze değil herkese hizmet olduğunu söyledi.

Nüfus artış düzensizliğine dikkat çekti

2008'deki Büyükşehir Yasasından bugüne dek Antalya'nın nüfusunun yüzde 50 arttığını ifade eden Bahar, Antalya'nın kendi nüfusu dışında Türkiye'nin en fazla iç göç ve dış göç alan illerinin başında yer aldığını ancak bazı ilçelerde ise bunun tersinin yaşandığını aktardı. Bahar, "2008'den bugüne bazı ilçelerimizde nüfus artış oranları şöyle. Korkuteli yüzde 18, Gazipaşa yüzde 14, Elmalı sadece yüzde 9 artış gösterdi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 18 yılda sadece bu oranlarda nüfus artışı yaşandı. Asıl vahim olan ise diğer ilçelerimizde. Akseki'de yüzde 33, Gündoğmuş'ta yüzde 25 ve İbradı'da ise yüzde 18 gerileme yaşandı. Dikkat edin, gerileme var diyorum. Bunlara karşılık, Konyaaltı, Kepez, Kemer, Aksu ve Döşemealtı'nda çok yüksek nüfus artışları var. Biz ilçelere bu dönemde büyük önem vereceğiz, vermek zorundayız. ATSO olarak yapacağımız veya destekleyeceğimiz yatırımlarla, organizasyonlarla bu ilçelerdeki nüfus artışını tekrardan oluşturmamız gerekiyor. Antalya'yı sadece merkeze hapsedersek hepimiz kaybederiz. Buna kaynaklarımız yetmez, yollarımız yetmez, alt yapımız yetmez" diye konuştu.