Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Perakende şirketlerinin hisseleri yüzde 0,7 değer kaybederken, bankacılık hisseleri yüzde 0,7 yükseliş gösterdi.

ABD'de dün açıklanan verilerin iş gücü piyasasındaki sıkı duruşa işaret etmesi, faiz indirim beklentilerini baskılarken, yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Ülkede açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ücret artışındaki yavaşlama ise Eylül 2022'den bu yana sürerken, yıllık ücret geçen yılın son ayında yüzde 5,4 arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4'e çıkarken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI aynı dönemde 0,2 puan artarak 50,9'a yükseldi.

Analistler, beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı ile öngörülenden çok azalan işsizlik maaşı başvurularının ABD'de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, söz konusu verilerin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlayacağını ve verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları Aralık 2023'te yüzde 1,1 artarak yükselişini üçüncü aya taşıdı.

Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatları 2023'te yüzde 1,7 artış kaydetti.

Geçen ay konut fiyatlarındaki yüzde 1,1 yükselişin ardından, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı 287 bin 105 sterline çıktı ve bir önceki aya göre 3 bin sterlin arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 8,1 azaldı.

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2023'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam, geçen yılın aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 476,38 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 7.420.69 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14'lük azalışla 16.594,21 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 7.689,61 puana geriledi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12'lik artışla 30,440,95 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,008 yükselişle 1,095 seviyelerinde seyrediyor.