Avrupa Borsaları Satış Baskısıyla Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Satış Baskısıyla Açıldı

Avrupa Borsaları Satış Baskısıyla Açıldı
09.03.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarının artması, Avrupa borsalarında kayıplara neden oldu.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin oluşturduğu satış baskısıyla haftaya kayıplarla başladı.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının 2022'den bu yana ilk kez 110 dolar seviyesini aşmasıyla sarsıldı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8'e yakın değer kazanarak yeniden 100 dolar sınırına ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 5 artışla 95,81 dolara yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASI TETİKLEDİ

Enerji fiyatlarındaki bu dramatik yükseliş, Kuveyt, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi büyük üreticilerin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından üretim kesintisine gitmesiyle tetiklendi.

Enerji piyasalarındaki bu sarsıntı Avrupa borsalarında da karşılık bulurken, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,63 değer kaybıyla 594,92 puan oldu.

Kıtada güne panik satışlarıyla başlayan borsalar, gün sonuna doğru gelen müdahale sinyalleriyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerde satış dalgası hakim olurken, tahvil faizlerindeki artış enflasyon endişelerini körükledi.

AVRUPA BORSALARI SARSILDI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 10.249,52, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 44.024,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 düşerek 7.915,36 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,77değer kaybederek 23.409,37 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,31 düşüşle 1,158 seviyesini buldu.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, G7 ülkelerinin ulusal petrol rezervlerini serbest bırakma konusunda henüz nihai bir karar almadığını ancak piyasayı stabilize etmek için "rezerv kullanımı dahil her türlü araca" başvurmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Brent petrol yeniden 100 doların altına sarkarken, Avrupa'da borsalardaki satış baskısı da kısmen hafifledi.

Avrupa borsalarında satış baskısı özellikle havacılık ve madencilik sektörlerinde yoğunlaştı. İngiliz madencilik şirketi Anglo American yüzde 3,2, havacılık ve savunma şirketi Rolls-Royce ise yüzde 2 değer kaybetti. Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubunun hisseleri yüzde 6,14 değer kaybetti.

Piyasadaki genel düşüş eğiliminin aksine, yüksek petrol fiyatlarından yararlanan enerji şirketlerinin hisseleri günü kazançla kapattı. Londra'da BP yüzde 2,3, Amsterdam'da Shell yüzde 2,5 değer kazanırken, İtalyan Eni ve Avusturyalı OMV de yatırımcısına kazandırdı.

Alman Siemens Energy'nin hisseleri ise son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından gelen kar satışlarıyla günü yüzde 0,7 ekside tamamladı.

TAHVİL FAİZLERİ ARTTI

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyeceği endişesiyle Avrupa genelinde devlet tahvili getirileri yükseldi.

İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan artarak yüzde 4,66'ya çıkarken, kısa vadeli borçlanma maliyetini yansıtan 2 yıllık tahviller yüzde 4 seviyesine ulaştı. Almanya'da ise 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,33 seviyesinde dengelendi.

"ENERJİ KRİZİ ENFLASYON UYARISI"

Uluslararası Enerji Ajansının eski Petrol Endüstrisi ve Pazarlar Başkanı Neil Atkinson, enerji arzında durumun kısa sürede düzelmemesi halinde "ezber bozan ve benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle" karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yaptı.

Analistler de petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalmasının enflasyon riskini artırarak küresel bir resesyonu tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Avrupa, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Satış Baskısıyla Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar
İşte İran’da yeni liderin duyurulduğu anlar İşte İran'da yeni liderin duyurulduğu anlar
Boran Kuzum’un Paris Moda Haftası tarzı gündem oldu Boran Kuzum'un Paris Moda Haftası tarzı gündem oldu

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Satış Baskısıyla Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.