Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamladı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi, pay piyasalarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.
New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, artan risk iştahıyla rekor kapanışlarını sürdürürken Nasdaq endeksi de dün son 2 yılın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
ABD Merkez Bankasının yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlanacağına ilişkin belirsizlikler varlığını sürdürüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Analistler, bununla birlikte ülkede bugünden itibaren makroekonomik veri takviminin yoğunlaşacağını, iş gücü piyasalarına yönelik verilerden alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.
"Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.
IMF, geçen yıl ekim ayında yayımlanan raporunda, dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 ve 2025 yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu belirtildi.
Ülkelere ilişkin güncellenen ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e yükseltildiği, 2025 yılı için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü bildirildi.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye çekildiği ifade edildi.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya için büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1'e, gelecek yıl için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye çekildiği bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.
Buna göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.
Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Alman Fedaral İstatistik Ofisi, ülkenin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede geçen yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. GSYH, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde değişim göstermemişti.
Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İngiliz hükümetine bağlı İflas Hizmetlerinden yapılan açıklamada, geçen yıl İngiltere ve Galler'de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158'e yükseldiği bildirildi.
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 101 bin artışla 9 milyon 26 bine yükseldi. Son üç ayın en yüksek seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 485,72 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.677.42 puana çıktı.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18'lik artışla 16.972,34 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 artarak 7.666,31 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29'luk artışla 30,623,27 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,084 seviyelerinde seyrediyor.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
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