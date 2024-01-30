Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamladı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi, pay piyasalarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, artan risk iştahıyla rekor kapanışlarını sürdürürken Nasdaq endeksi de dün son 2 yılın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankasının yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlanacağına ilişkin belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bununla birlikte ülkede bugünden itibaren makroekonomik veri takviminin yoğunlaşacağını, iş gücü piyasalarına yönelik verilerden alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

"Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

IMF, geçen yıl ekim ayında yayımlanan raporunda, dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 ve 2025 yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu belirtildi.

Ülkelere ilişkin güncellenen ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e yükseltildiği, 2025 yılı için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye çekildiği ifade edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya için büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1'e, gelecek yıl için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye çekildiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.

Buna göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Alman Fedaral İstatistik Ofisi, ülkenin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede geçen yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. GSYH, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde değişim göstermemişti.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz hükümetine bağlı İflas Hizmetlerinden yapılan açıklamada, geçen yıl İngiltere ve Galler'de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 101 bin artışla 9 milyon 26 bine yükseldi. Son üç ayın en yüksek seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 485,72 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.677.42 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18'lik artışla 16.972,34 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 artarak 7.666,31 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29'luk artışla 30,623,27 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,084 seviyelerinde seyrediyor.