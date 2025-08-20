Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

20.08.2025 10:48
Borsalarda düşüşler sürerken, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve enflasyon verileri bekleniyor.

Avrupa borsalarında negatif seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 557 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.242 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 9.177 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 42.909, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.278 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.953 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, piyasalar bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına odaklandı.

Bugün bölgede, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Cenevre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi'nde yapacağı konuşma ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımlar da bölge piyasalarında yakından izleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de temmuz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,8 artarken, çekirdek TÜFE yıllık 3,8 yükseliş kaydetti.

Almanya'da temmuz Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,5 azaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

10:09
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir
