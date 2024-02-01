Avrupa Çiftçileri Brüksel\'de Protesto Etti

Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti.
Başta Belçika ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen binlerce çiftçi, Brüksel'deki AP binasının önünde toplandı.
Çiftçiler, AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgenin çevresinde trafiği traktörleriyle kilitledi.
AP binasının önüne tekerlek, tezek ve odunları bırakan çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi. Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.
"Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar açan protestocular, tarım politikaları karşıtı sloganlar attı.
AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istedi.
Avrupa'da çiftçi protestoları
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestoda bulunuyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisini yapıyor.
Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.
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