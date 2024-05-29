Avrupa\'daki lüks otel fiyatları yüzde 70 arttı

Ekonomi

Seyahat şirketi Virtuoso, Avrupa'daki lüks otel fiyatlarındaki artışa yönelik bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre, ortalama geceleme fiyatları 2019'a kıyasla yüzde 70 arttı. Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışlar yüzde 85'leri bulabiliyor. Küresel çapta hissedilen enflasyonun yaz tatili planlarını da etkilediğini söyleyen turizm odaklı premium ajans IQUEEM'in Kurucusu Berkun Meral, " Türkiye, Avrupa'daki fiyat artışlarının 2019'a kıyasla yüzde 70'i bulduğu bu ortamda Euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla Türkiye'nin turizm bölgelerinde de hareketlilik sinyalleri görülmeye başlandı. Öte yandan küresel enflasyon, dünya çapında, farklı ülkelere seyahat etmek isteyen turistlerin tatil planlarını ve seyahat tercihlerini etkiledi. Küresel çapta 27 bin katılımcıyla gerçekleştirilen Seyahat Beklentileri 2024 araştırması, 2 kişiden birinin (yüzde 52), yaşadıkları ülkelerden daha ucuz ülkelerde, yaşama maliyetlerinin düşük olduğu destinasyonlarda tatil yapmak istediğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan turizm odaklı premium ajans IQUEEM'in Kurucusu Berkun Meral, "2024'ün en önemli gündemlerinden biri olan yaşama maliyeti artışları, kur farkı veya diğer sebeplerle yaşamanın daha ucuz olduğu ülkeleri ve iyi deneyimleri hesaplı fiyatlarla sunan tesisleri ön plana çıkarıyor. Bu arayışı değerlendirmek isteyen turizmciler için önemli fırsatlar var" dedi.

YAŞAMA MALİYETLERİ 5 KİŞİDEN ÜÇÜNÜN SEYAHAT PLANLARINI KISITLIYOR

33 ülkeden 27 binden fazla turistin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 62'si artan yaşam maliyetlerinin seyahat planlamalarını etkilediğini söyledi. Enflasyonun 2023 ve 2024'te küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Berkun Meral, "Enflasyon, son tüketicinin geleceği planlarken daha temkinli davranmasını ve keyfi taleplerinden ödün vermesini beraberinde getirdi. Yine de yaz tatilleri, özellikle masa başı çalışan kesim için önemli kaçış noktaları olmayı sürdürüyor. Doğru iletişim kanalı bulunduğunda, tatilde masraftan kaçınmayan tüketicilere erişmek ve yaşam maliyetlerinin turizm gelirlerine etkisini en aza indirmek mümkün. Bu etkileşimi kurmanın yolu ise online görünürlükten ve turizm sektörü için dijital pazarlamadan geçiyor" diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ LÜKS OTELLER 2019'A KIYASLA YÜZDE 70 DAHA PAHALI

Enflasyonun ve artan yaşam maliyetlerinin etkisinin lüks turizmde dahi hissedildiğine dikkat çeken Berkun Meral, "Seyahat şirketi Virtuoso'ya göre Avrupa'daki lüks otel fiyatları bu yıl zirve seviyelere ulaştı. Ortalama geceleme fiyatları 2019'a kıyasla yüzde 70 arttı. Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışlar yüzde 85'leri bulabiliyor. Buna rağmen dünyanın dört bir yanında lüks seyahate önem veren ve seyahat deneyiminden ödün vermeyen bir kitle de var. Türkiye, Avrupa'daki fiyat artışlarının 2019'a kıyasla yüzde 70'i bulduğu bu ortamda euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor. 15 yıldır Türkiye'nin en büyük ve küresel çapta tanınan otellerinin dijital pazarlama süreçlerine katkıda bulunan ve premium deneyimleri dijitalde de premium içeriklerle yansıtan IQUEEM olarak biz de tam olarak bu noktada devreye giriyoruz" dedi.

"2 KİŞİDEN BİRİ DENEYİM ODAKLI TEKLİFLERİ KABUL EDİYOR"

Yaşam maliyetleri tatil planlarında bütçe kesintilerini beraberinde getirse de 2 tüketiciden birinin konaklama veya seyahat deneyimlerini genel anlamda iyileştiren teklifleri reddetmediğine dikkat çeken IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu trend de doğruluyor ki doğru teklifler, doğru kelime ve deneyimlerle, doğru zamanlarda kullanıcının karşısına çıktığında, satışa dönüşmesi fazlasıyla olası. Kaliteli hizmet, gerçek ve premium deneyimler, küresel çapta turistlerin tatil tercihlerini ve destinasyon seçimlerini etkileyen başlıca öğelerden biri."