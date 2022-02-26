Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı - Son Dakika
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Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı

26.02.2022 18:16

Aralarında İngiltere, Bulgaristan ve Polonya'nın da bulunduğu 8 ülke Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken 8 Avrupa ülkesinde Rus uçaklarına karşı yeni bir hamle geldi. Bu ülkeler arasında Polonya, Estonya, Letonya, İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Litvanya ve Romanya yer alıyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke hava sahasını Rus uçaklarının geçişine kapattığını duyurdu. Açıklamada ülke deniz sahasından da Rus gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

ESTONYA

Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcüsü aracılığıyla kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya'nın tüm Rus hava yollarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklayacağını açıkladı.

ÇEKYA

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere dahil olduklarını duyurdu. Kupka, tüm Rus hava taşıyıcılarının Çekya'ya ait bölgeyi kullanmasına son verdiklerini açıkladı.

5 ÜLKE DAHA HAVA SAHASINI KAPATTI

Polonya, Moldova, İngiltere, Romanya ve Litvanya, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya kapatma kararı aldı.

RUSYA'DAN DA MİSİLLEME GELDİ

Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya'daki havayolu şirketlerine ait uçakların hava sahasına girişini yasakladı. Rusya havacılık kurumu, bu ülkelerin Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararına aynı şekilde karşılık verileceğini duyurdu. Rusya daha önce de, İngiltere'nin Rus Aeroflot şirketine bağlı uçakları yasaklama kararına misilleme olarak İngiliz uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almıştı. Bu arada Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere son olarak Letonya, Estonya ve Litvanya'da eklendi. Üç ülkenin ulaştırma bakanlarının hava sahalarını Rusya'ya kapatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı - Son Dakika


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