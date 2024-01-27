Avrupa Otellerinde Günlük Fiyatlar Artıyor

Business Travel News Europe'a göre, otel analisti STR'nin sağladığı veriler, dünya genelindeki otellerin ortalama günlük fiyatlarının (ADR) Temmuz ayında 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 arttığını ve Avrupa'nın yüzde 13,4 ile en büyük sıçramayı kaydettiğini gösterdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Berliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu dünya genelinde otel fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

"Türkiye ekonomisinde alınan enflasyon önlemleri ile maliyet artışlarının da dengelenmesini bekliyoruz"

Küresel bir pandemiden, Rusya ve Ukrayna arasında gelişen çatışma ve sonucunda Rusya enerjisine alternatif bulma zorunluluğu gibi sıra dışı tarihi gelişmelerin, tüm dünyada ekonomik dengeleri değiştirdiğini hatırlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, bu keskin değişimlerin ülke ekonomilerine olan etkisinin enflasyon, duraklama sektöre de ulaşım, konaklama gibi pek çok seyahat kalemine artış olarak yansıdığını kaydetti. Ancak dünya genelinde Almanya, Çin gibi üretim imalat odaklı ekonomilerin pandemi öncesi toparlanmayı henüz yakalayamamış olmasına rağmen, hizmet, servis odaklı ekonomiler olan Fransa, İspanya gibi pandemi öncesi ekonomik seyiri yakaladığına dikkat çeken Kavaloğlu, "IMF verilerine göre, 2023 yılında Avrupa'da otel fiyatları ortalama yüzde 10 artış göstermiştir. Kasım 2023 verilerine göre ise paket turlar Avrupa'da yüzde 13,6 oranında artış kaydetmiştir. Özellikle konaklama sektöründe yükselen işgücü, enerji maliyetleri Avrupa'da ortalama enflasyon oranının üzerinde seyretmektedir. 2024 yılında genel olarak daha stabil bir seyire girmesini bekliyoruz. Türkiye ekonomisinde de turizmin ekonomiye çarpan etkisi görülmekle beraber geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketin ekonomimize olan etkisi turizm kazanımlarını yeteri kadar yansıtmamıştır. Türkiye ekonomisinde alınan enflasyon önlemleri ile maliyet artışlarının da dengelenmesini bekliyoruz. Bu oranda da tatil fiyatları paralel seyir izleyecektir" dedi.

Eurostat'a göre, enerji fiyatları son yıllarda en büyük dalgalanmalara sahne olduğunu, COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte enerji fiyatları düşüşe geçtiğini söyleyen Kavaloğlu ancak dünyanın 2022'de Rus gazına alternatif bulmak için çabalarken büyük ölçüde yükseldiğini, enerji fiyatlarındaki değişimlerin yanında sönük kalsa da, konaklama hizmetleri, gıda ve konut da enflasyondan benzer şekilde etkilendiğini kaydetti.

STR verileri ayrıca Avrupa'da ADR'nin Temmuz ayında Temmuz 2019'a kıyasla yüzde 47 arttığını ve bu artışın İtalya'da yüzde 51, Birleşik Krallık'ta yüzde 31, İspanya'da yüzde 30 ve Almanya'da yüzde 18 olduğunu söyleyen Kavaloğlu şöyle devam etti: "Avrupa'da yıldan yıla artışlar daha az olsa da, Birleşik Krallık ve İspanya Temmuz ayında yüzde altı artış bildirirken, Almanya'da yüzde üç artış kaydedildi. Yetkililer ayrıca dünya genelinde otel doluluklarının 2019 seviyelerinin yüzde 2-3 altında seyrettiğini açıkladı. STR verilerine göre Asya-Pasifik bölgesi, Temmuz ayında yüzde 36'lık bir artışla kullanılabilir oda başına gelirde (RevPAR) yıllık bazda en yüksek büyümeyi kaydeden bölge oldu. Amerika kıtası ise geçen ay yıllık bazda yüzde bir artışla en yavaş RevPAR büyümesini kaydetti. Seyahat yönetim şirketi CWT gelecek yıl "daha ılımlı" fiyat artışları öngördü. Geçtiğimiz ay Key Data, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısa vadeli kiralama pazarının 2023'ün ilk altı ayında keskin bir düşüş gösterdiğini açıkladı. RevPAR, Ortalama Günlük Fiyatlardaki (ADR'ler) hafif bir artışı dengeleyen doluluktaki artış nedeniyle Avrupa ve dünya genelinde Haziran ayı boyunca yüzde 5,7 artarak 49 dolara yükseldi." - ANTALYA