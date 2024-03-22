Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB\'nin Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Kuruluş aşamasında olan ve sektör için kritik önem taşıyan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programı gerçekleştirildi.

İlk çalışmalarına 2016 yılında başlanan, 2019'da Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün bölgesinde yer seçimi yapılan ve 2022 yılında tüzel kişiliği oluşturulan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programına; AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Ferhan Sağım, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Bu bölge ayakkabı sektörümüzü tüm dünyada cazibe merkezi haline getirecek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende yaptığı konuşmasında, Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesi ile dünyaca ünlü markalara üretim yapan Gaziantep'in kendine ait çok büyük markalar çıkaracağını söyledi.

Gaziantep'te ihtisas OSB'lerin kentin geleceği ve ekonomisi için çoğaltılması gerektiğini kaydeden Şahin, "Gaziantep olarak rekabet gücümüzü artırmalıyız. Uygun maliyetle en kaliteli üretimi yapabilir hale gelmeliyiz. Gaziantep olarak sanayideki geçmişten gelen gücümüzle bunu başarabiliriz. Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB de yine bu anlamda hem ayakkabı ve terlik sektörümüz hem şehrimiz hem de ülkemiz için inanıyoruz ki önemli fırsatlar oluşturacak. Ayakkabı İhtisas OSB, Oğuzeli'mize de büyük katkı sağlayacağı gibi üretim, showroom ve tüm unsurlarıyla bu işin eğitim merkezi olacak. OSB ile ayakkabı üretimi yapan firmalarımız markalaşacak, Gaziantep ayakkabı sektöründe dünyada bir cazibe merkezi olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB'nin hayırlı olmasını diliyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlçemiz ve şehrimiz ayakkabı ve terlik sektöründe adeta bir üretim üssü olacak"

Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB'nin faaliyeti geçmesi ile Oğuzeli ve civarında işsizliğin sıfırlanacağını söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Organize Sanayi Bölgemiz ile ilçemiz ve şehrimiz ayakkabı ve terlik sektöründe adeta bir üretim üssü olacak. OSB'miz ile ayakkabı sektörünün çok daha yukarı seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Hatta belki de işçi olarak ilçemize göç alacağız. Bunda katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası hem Gaziantep'te hem de tüm Türkiye'de örnek bir uygulama olacak. Sanayicilerimize, üreten insanlarımıza, çalışan insanlarımıza burada önemli bir imkan sağlanmış olacak. Devletimiz ve milletimizle birlikte inşallah daha güzel projelere birlikte imza atacağız. Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Sektörümüz adına bugün burada yeni bir sayfa açıyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Ferhan Sağım da yaptığı konuşmasında, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ayakkabı ve terlik sektörü adına Gaziantep'te yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

Ayakkabı ve terlik sektörünü hak ettiği şartlara kavuşturmak için çıktıkları bu yolda Ayakkabı İhtisas OSB'nin kuruluş çalışmalarını önemli bir aşamaya getirdiklerini ifade eden Sağım, "Şehrin farklı yerlerinde, birbirinden bağımsız ve çok zor şartlarda üretim yapan üreticilerimiz, İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin tamamlanmasıyla birlikte tüm unsurların bir arada olduğu, çok daha iyi şartlarda üretim yapma imkanı bulacaklar. Bu sayede, katma değerli üretim, markalaşma ve yeşil üretim kriterlerine uyumluluk gibi her alanda hızla mesafe katedeceğiz. Bu vesileyle emeği olan herkese teşekkür ediyor ediyorum" dedi.

"OSB'miz ile firmalarımızın markalaşmaları sağlanacak, rekabet güçleri artırılacak"

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ise bugün yer seçimi, kuruluş onayı ve imar planı onayının ardından OSB'de en önemli dönüm noktasında bulunduklarını söyledi.

İlk etapta 88 hektar alan üzerine kurulacak olan OSB'nin yaklaşık 82 hektarlık ikinci kısmının da Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandığını ve işlemlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade eden Özpolat, "OSB'mizin faaliyete geçmesi ile katma değeri yüksek üretimler yapılmasının önü açılarak ilimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlanacağına inanıyoruz. Ayrıca yenilikçi model ve moda tasarımlar için gerekli altyapı oluşturularak, firmaların markalaşmaları sağlanacak, rekabet güçleri artırılacak. Yeşil dönüşümün ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdiği yükümlülükleri de dikkate alarak yeşil sanayi anlayışıyla kuracağımız OSB'miz, ayakkabı terlik ve yan sanayicilerinin bir arada bulunmasına ve kümelenmesine de hizmet edecek. Bölgemizin kuruluş sürecine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, Gaziantep Valiliğimize, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, Gaziantep Sanayi Odamıza, Oğuzeli Belediyemize, tüm paydaşlarımıza, sektör temsilcilerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP