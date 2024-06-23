Ayvalık Esnafı Fiyat İddialarına Tepki Gösterdi

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptığı açıklamada, ilçede fiyatların astronomik olduğuna ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Türkiye genelinde son yıllarda küçük çapta sermayesiyle, zincir marketler gibi dev sermayeler karşısında yok olmaya başlayan esnaf ve sanatkarların güncel ekonomik olumsuzluklar karşısında evlerine ekmek götürebilmek ve ailesini geçindirebilmek için insanüstü gayretler içerisinde olduğunu savundu. Çakırca, "Böylesi ekonomik şartlarda bir yandan enflasyonla mücadele eden, bir yandan istihdam ettiği personelinin maaşlarını çıkarmaya çalışan esnaf, yüksek dükkan kiraları ve ödediği vergilerle ayakta kalabilme mücadelesi verirken, 'Ayvalık esnafı kazık atıyor', 'Ayvalık'ta esnaf maliyetin 10 kat üzerinde fiyatlarla müşterisini aldatıyor' şeklindeki spekülasyonlar son derece mesnetsiz ve haksızca yapılan dedikodulardır" dedi.

Son derece durgun bir kış sezonunun ardından, geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı süresince sosyal medya mecralarında bazı hesaplardan yüksek fiyatlı adisyonların fotoğrafların paylaşıldığına ve bu paylaşımların altına da Ayvalık esnafı için kabul edilemeyecek kadar ağır, hatta hakaretamiz yorumların yazılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Melih Çakırca, "Ayvalık'ımız; sadece ülkemizin değil, turizm alanında dünyanın cazibe merkezi konumundadır. Takdir edilirse Ayvalık'ımız bugün; Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi turizm merkezleriyle turizm alanında yarışan bir ilçedir. Turistik bölgelerde fiyatların normalin biraz üzerinde olması da son derece normaldir. Çünkü turizm bölgelerinde dükkan kiraları, personel ücretleri ve maliyetler de aynı paralelde yüksek bir konumdadır. Ama gurme dünyasının parlayan yıldızı olarak gösterilen Ayvalık'ımızın farkı ise onlarca yıldır müşterisine verdiği kaliteli hizmetlerle marka haline dönüşmüş mekanların sayısının oldukça fazla olmasında gizlidir. Bu mekanların özelliği en kaliteli ürünleri müşterisine maliyet hesabı gözetmeksizin en iyi şartlarda sunabilmek ve bunun karşılığında da müşterinin memnuniyetini kazanabilmeyi başarabilmesidir. Bahsettiğim marka haline gelmiş restoran ve işletmelere giden insanlarımız zaten para hesabı yapmayan ve tamamen kaliteli hizmet alabilmek için bu mekanların müdavimi olanlardır" dedi.

"Az bir maliyetle üretip, bu ürünleri fahiş fiyatlarla satışa sunan sezonluk işletmelere yönelik elimizde resmi bir yaptırım uygulaması ne yazık ki yok"

Ayvalık'ta sezonluk işletme kiralayanların arasında bazı girişimcilerin bu marka mekanları baz alarak kalitesiz ürünlerle, bu marka haline dönüşmüş mekanların fiyatlarıyla satış yapmaya yeltendiklerini de üzülerek gördüklerini vurgulayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çakırca, "Serbest piyasa şartlarında kalitesiz malzemelerle hazırladıkları ürünleri, daha az bir maliyetle üretip, bu ürünleri fahiş fiyatlarla satışa sunan bu tür sezonluk işletme sahiplerine yönelik yapabileceğimiz resmi bir yaptırım ne yazık ki bulunmamaktadır. Ama ben marka haline dönüşmüş mekanlarımızla, düşük kaliteli mal ve hizmetleri bu marka mekanlarla aynı fiyatlarla satışa sunmaya çalışan sezonluk işletmelerin başarılı olabildiğine hiç rastlamadım. Tatilcilerimiz bu bahsettiğimiz düşük kaliteyle hizmet vermeye çalışan işletmelere en fazla bir kez gidiyor ve bir daha da adımlarını bile atmıyorlar. Yani müşteri bu işletmelere gerekli cezayı böylelikle zaten kesmiş oluyor" açıklamasında bulundu.

"Sapla saman ayrılmalı"

Her turistik bölgede olduğu gibi Ayvalık'ta da esnaf arasında kalitesiz ve düşük maliyetle ürettiklerini yüksek fiyatlarla satmaya çalışanların olabileceğine işaret eden Melih Çakırca, "Ama sayısı bir elin parmaklarını bile geçmeyen işletmelerin varlığı yüzünden, Ayvalık'taki tüm işletmelerin fahiş fiyatlarla satış yapıyormuşçasına bir algının oluşturulması da doğru değildir. Ayvalık esnafı yıllardır olumsuz ekonomik şartlara rağmen müşterisine en iyi hizmeti makul fiyatlarla sunmaya çalışmaktadır. Bu yüzden de tatilcilerimizden ve özellikle de vatandaşlarımızdan talebimiz; sapla samanı birbirinden ayırmaya çalışın. Bir esnafın hatasını tüm Ayvalık esnafına mal etmek çok büyük haksızlıktır. Lütfen bu hataya düşmeyin. Biz Ayvalık'taki esnaf ve sanatkarlarımıza güveniyoruz. Onların arkasındayız. Bu duygularla tüm tatilcilerimize ve Ayvalık sevdalılarına gönül rahatlığıyla ilçemize gelerek tatil yapmaları çağrısında bulunuyoruz " diye konuştu. - BALIKESİR