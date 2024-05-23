Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı

Ayvalık\'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turizm sezonu öncesinde ilçe protokolü ve esnaf bir araya geldi. Toplantıda, turizm değerleri ve çeşitliliği hakkında bilgi verilirken, esnaflar da sorunlarını dile getirdi.

23.05.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçe protokolü Kaymakam Hasan Yaman'ın öncülüğünde esnaf ile bir araya geldi.

Cunda MTAL konferans salonunda gerçekleşen toplantıda; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Teğmen Emre Yiğit, Ayvalık Esnaf Sanaatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca ve oda üyeleriyle kalabalık bir esnaf grubu hazır bulundu.

Toplantıda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın turizm değerleri ve çeşitliliği açısından bir derya olduğunu belirterek, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Toplantıya katılan esnaflar; yoğun turizm günlerinde ilçede oluşan yoğun trafik, ulaşım, temizlik ve güvenlik sorunlarının çözümleriyle taleplerini dile getirirken, daire amirleri de aldıkları önlemler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldiği ilk günden bu yana daha güzel bir Ayvalık için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız da bu çalışmalarımızı görüyor. Biz onlardan katılımcı bir anlayışla bizlere destek olmalarını yaşanan sıkıntıların üstünden el birliğiyle gelmemizi bekliyoruz. Belediyemizin Temizlik İşleri, Zabıta ekipleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler ekipleri esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerini karşılamak için mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Fakat Ayvalık konumu itibariyle de büyükşehirlere olan yakınlığı itibariyle de çok özel bir kent. Kapasitesinin çok üzerinde bir misafiri konuk ediyor yaz aylarında. Bu yüzden bazı aksaklıklar ortaya çıkabiliyor, biz vatandaşımızın anlayışı esnafımızın da yardımıyla bunların üstünden geleceğimize inanıyoruz ve burada bulunan herkesten de yaşanan sıkıntıları en aza indirebilmemiz için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement