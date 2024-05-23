Ayvalık\'ta turizm sezonu öncesi esnaf toplantısı yapıldı

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçe protokolü Kaymakam Hasan Yaman'ın öncülüğünde esnaf ile bir araya geldi.

Cunda MTAL konferans salonunda gerçekleşen toplantıda; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Teğmen Emre Yiğit, Ayvalık Esnaf Sanaatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca ve oda üyeleriyle kalabalık bir esnaf grubu hazır bulundu.

Toplantıda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın turizm değerleri ve çeşitliliği açısından bir derya olduğunu belirterek, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Toplantıya katılan esnaflar; yoğun turizm günlerinde ilçede oluşan yoğun trafik, ulaşım, temizlik ve güvenlik sorunlarının çözümleriyle taleplerini dile getirirken, daire amirleri de aldıkları önlemler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldiği ilk günden bu yana daha güzel bir Ayvalık için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız da bu çalışmalarımızı görüyor. Biz onlardan katılımcı bir anlayışla bizlere destek olmalarını yaşanan sıkıntıların üstünden el birliğiyle gelmemizi bekliyoruz. Belediyemizin Temizlik İşleri, Zabıta ekipleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler ekipleri esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerini karşılamak için mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Fakat Ayvalık konumu itibariyle de büyükşehirlere olan yakınlığı itibariyle de çok özel bir kent. Kapasitesinin çok üzerinde bir misafiri konuk ediyor yaz aylarında. Bu yüzden bazı aksaklıklar ortaya çıkabiliyor, biz vatandaşımızın anlayışı esnafımızın da yardımıyla bunların üstünden geleceğimize inanıyoruz ve burada bulunan herkesten de yaşanan sıkıntıları en aza indirebilmemiz için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR