Ayvalık'tan Midilli Adası'na Feribot Seferlerinde Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayvalık'tan Midilli Adası'na Feribot Seferlerinde Yoğunluk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu. Tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle turizm acenteleri ilave seferler düzenledi. Midilli Adası'nın kapıda vize uygulaması ve ekonomik olması da tercih sebepleri arasında yer aldı. Bayram süresince 10 bin kişinin Midilli'ye geçmesi bekleniyor.

15.06.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

Deniz ulaşımı firması sahibi Engin Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Jale, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların 4'er sefer yaptıklarını belirterek, "Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşıyor. Her gemi dolu gidip, dolu geliyor" dedi.

Bayram arifesinde 2 bin 500 kişinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceğini kaydeden Engin Jale, bayram süresince de Midilli Adası'na 10 bin kişinin geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ayvalık'a Kırklareli'nden geldiğini söyleyen Murat Kuru isimli tatilci de, Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercihe etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu belirtti.

Midilli Adası'nı tercih etme nedenlerinden birinin de Midilli Adası'nın biraz daha ekonomik olmasına bağlayan Kuru, "10 yıl önce onlar bize geliyorlardı, şimdi biz onlara gidiyoruz" diye konuştu.

Turizm acentesi sahiplerinden Eşref Jale de 9 günlük periyotta 10 bin kişinin Midilli'ye geçmesini beklediklerini ifade etti.

Bu bayram Midilli Adası'nın Türk tatilciler tarafından yoğun bir talep almasının en büyük sebebinin kapıda vize uygulaması olduğunu aktaran Eşref Jale, "Avrupa Birliği biz Türklere vize vermek istemeyince bu durumu fırsat bilen Yunanistan, Kapıda Vize uygulamasını başlatmasıyla bu yoğunluklar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Midilli Adası'ndaki esnaflar fiyatlarını bizlere göre ucuz tutunca da talep daha da arttı" dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 7 bin kişinin Ayvalık'tan Midilli Adası'na gittiğini ifade eden Jale, "Ama bu bayram bu sayının 10 bin kişinin üzerine çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Eşref Jale, Kurban Bayramı nedeniyle ek seferler koyduklarını, talebe göre bu seferleri daha da fazla arttırabileceklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Vize, Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'tan Midilli Adası'na Feribot Seferlerinde Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'tan Midilli Adası'na Feribot Seferlerinde Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement