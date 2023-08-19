Bahçelievler'de Zincir Markette Fiyat Farkı Tartışması - Son Dakika

Bahçelievler'de Zincir Markette Fiyat Farkı Tartışması

Son Güncelleme: 19.08.2023 12:04

Bahçelievler'de bir adam, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğu için zincir marketin şubesini basarak çalışanlara bağırdı. Olay, bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler'de bir adam, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğu için zincir marketin şubesini basarak çalışanlara bağırdı. Marketteki bir müşteri öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FİYAT FARKINI GÖRÜNCE ÖFKELENDİ

Bahçelievler Yenibosna'da dün yaşanan olayda, bir adam oğlunu zincir marketin şubesine göndererek makarna almasını istedi. Çocuk rafta 17.5 lira olarak gördüğü makarnayı kasadan 25 lira olarak alıp fişiyle birlikte eve geldi. Fişi kontrol eden çocuğun babası, arada fiyat farkı olduğunu görünce çok öfkelendi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Makarna ve fiş ile marketi basan adam önüne gelen çalışana bağırarak, "Siz hırsızsınız" dedi. Markette bağırmaya devam eden adamı fark eden başka bir müşteri onunla konuşmaya çalıştı. Şahıs uzun süre ikna olmamakta direndi. Bir süre sonra market çalışanları da fiyatı düzeltirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bahçelievler'de Zincir Markette Fiyat Farkı Tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Zincir Markette Fiyat Farkı Tartışması - Son Dakika
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