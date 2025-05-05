BAİB'in İhracatı 945 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

BAİB'in İhracatı 945 Milyon Doları Aştı

BAİB\'in İhracatı 945 Milyon Doları Aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, dört ayda 945 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

05.05.2025 18:14
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, 4 aylık dönemde yüzde 8,3 artışla 945 milyon 662 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının kısa süre sonra 1 milyar dolar rakamına ulaşmasını, ağustos ayı sonunda da 2 milyar dolara erişmesini amaçladıklarını belirtti.

Bölgeden sadece nisanda gerçekleşen ihracatın yüzde 8,5 artışla 239 milyon 23 bin 29 dolar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dört aylık dönemde yüzde 8,3 artışla 945 milyon 662 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bölgemizden 4 aylık dönemde en fazla ihracatı yüzde 6,3 artış ve 320 milyon 274 bin 223 dolar ihracatla yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 7,9 kayıpla 147 milyon 315 bin 460 dolar oldu. 147,3 milyon dolar ihracatın 86 milyon dolarını mermer sektörümüz gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında yüzde 1,80 artış ve 106 milyon 964 bin 753 dolarla ağaç orman ürünleri sektörümüz yer aldı."

Çavuşoğlu, dört aylık dönemde bölgeden en fazla ihracatı 78 milyon 419 bin 850 dolar ile Ukrayna'ya gerçekleştirdiklerini, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Rusya'nın yer aldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAİB'in İhracatı 945 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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