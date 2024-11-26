Bakan Bayraktar: ABD Yaptırımları Türkiye'yi Etkileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: ABD Yaptırımları Türkiye'yi Etkileyecek

Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'nin Gazprombank yaptırımlarının Türkiye'ye olumsuz etkileri olacağını vurguladı.

26.11.2024 12:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirterek, "Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor. " dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yetkiyi devretmesine yaklaşık 1,5 ay kala böyle bir kararı almasına ilişkin Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." diye konuştu.

Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump'a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, "Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım." dedi.

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi

Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine de işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerin açlık grevine başlayacağı haberlerine yönelik endişelerine değinen Bayraktar, "Biliyorsunuz. Dışarıdan bir sürü şeyle bu iş köpürtülmeye başlandı. Buradaki işçilerin bir çoğu kamu işçisi değil. Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Dolayısıyla kendileriyle ilgili endişeleri olan hususları da doğru bir kurguyla gidermemiz lazım." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de 2002'den sonra bütün santralleri özel sektöre yaptırdıklarını, kamuya ait olan santrallerde ise 9-10 bin megavatlık özelleştirme programı yürüttüklerini kaydederek, "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın çok bir anlamı yok ama işçilerin buradaki haklarına bir halel gelmesin. İşçiler de siyasiler de aradı. Onlara söylediğim şey de bu. Orada hak ve endişeleri olan konuları ortadan kaldıralım. Burası bir an önce üretime geçsin." diye konuştu.

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi durumunda enerji üretiminin düşeceği iddialarına da değerlendiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şeyler var. Böyle doğal gaz ortamının olduğu bir yerde yerli kömürden elektrik üretimimizi arttırmamız lazım. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda madende 1249 kişi çalışıyor. O sayının artması lazım."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: ABD Yaptırımları Türkiye'yi Etkileyecek - Son Dakika

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