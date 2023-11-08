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Türkiye İsrail'e kapıları kapattı: Gazze'de ateşkes olmadan hiçbir projeyi görüşmeyiz - Son Dakika

Türkiye İsrail'e kapıları kapattı: Gazze'de ateşkes olmadan hiçbir projeyi görüşmeyiz

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:03

Gazze'de günlerdir katliam yapan İsrail'e en sert tepkiyi gösteren Türkiye, ekonomik işbirliğini de askıya aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ateşkes yapılmadan Türkiye'nin İsrail ile hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özel bir televizyon kanalında, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'yi günlerdir bombardımana tutan İsrail'e kapıları kapatan Bakan Bayraktar, ateşkes sağlanmadığı takdirde hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini belirtti.

"KARDEŞLERİMİZE SAYGISIZLIK OLUR"

İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sonrasında Türkiye ile İsrail arasındaki enerjiyle ilgili muhtemel projelerin durumuna değinen Bayraktar, "Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin, insanlık dramının yaşandığı ortamda, herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, acaba Gazze'nin elektrik, su, gıda ihtiyacını nasıl giderebiliriz, bu olabilir. Tek proje bu olur." ifadesini kullandı.

"ATEŞKES OLMADAN KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Bayraktar, Filistin'in kendisi için özel bir yerinin olduğunu dile getirerek, 2016'dan sonra İsrail tarafıyla yapılan görüşmelerde, Filistin'e elektrik götürülmesi projelerinin ele alındığını anımsattı. Gazze saldırısı sonrasında bölgede hayatın durduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Orada yaşanan büyük vahşet ve zulümden sonra şu anda konuşabileceğimiz tek proje, tekrar biz Gazze'nin elektriğini nasıl ayağa kaldırabiliriz. Jeneratörler gönderdik, Refah kapısında bekliyor. Power Ship dediğimiz gemi yüzer santral, mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabiliriz. O insanları tekrar normal hayatlarına döndürebiliriz. Herhangi bir ateşkes olmadan hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İsrail'e kapıları kapattı: Gazze'de ateşkes olmadan hiçbir projeyi görüşmeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İsrail'e kapıları kapattı: Gazze'de ateşkes olmadan hiçbir projeyi görüşmeyiz - Son Dakika
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