Enerji Bakanı Bayraktar İstanbul'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar İstanbul'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Enerji Bakanı Bayraktar İstanbul\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

07.03.2024 21:08
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulunan Bayraktar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Gaziosmanpaşa Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na katılan Bayraktar, burada Gaziosmanpaşalı kadınlarla buluştu.

Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında, enerjide dışa bağımlılığın Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri olduğunu ifade etti.

Ekonomisi ve nüfusu ile büyüyen bir ülke olan Türkiye'nin enerji talebinin de her geçen gün arttığını belirten Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılırken bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 860 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin her yerine doğal gaz ulaştırma hedefini ortaya koyduklarını vurgulayarak, ramazan ayı ile birlikte Diyarbakır'ın Kulp ilçesine doğal gazın ulaştırılacağı müjdesini de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları önceleyen, onlara hak ettikleri değeri veren ve onların gücüne inanan bir liderlik gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bir dünya lideri olarak, sadece Türkiye'deki kadınlarımızın değil, dünyadaki mazlum, mağdur bütün kadınların yanında olduğunu da her daim ifade etti." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık sorunu çözmek için gece gündüz, var güçleriyle çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Karadeniz'de çok büyük bir gaz keşfetti. Bize dediler ki siz gaz arayamazsınız, arasanız da bulamazsınız. Arayıp bulunca da bunu üretemezsiniz dediler. Çünkü çok zor bir işin altına girdik. Ama çok şükür 2023 yılında bu gazı üretmeye başladık. Bugün Sakarya Gaz Sahası'ndan 1,5 milyon haneye yetecek gazı üretiyoruz."

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin Gabar ve Şırnak'taki petrol keşfiyle devam ettiğini belirten Bayraktar, "Bütün bunlardan sonra Türkiye, dışa bağımlılığını azaltmış, enerjide kendi ayaklarının üzerinde duran, tam bağımsız bir ülke olacak. Buradan elde ettiğimiz kazanımları, Aile ve Gençlik Bankası ve buradaki fonlar yoluyla kadınlarımız ve gençlerimizle buluşturacağız. Bu sayede Türkiye daha güçlü, daha müreffeh olacak ve daha güzel yarınlara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, konukların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve yaklaşan ramazan ayını tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar İstanbul'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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