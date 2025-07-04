Bakan Bayraktar: Karadeniz Gazı 2028\'de 16 Milyon Haneye Ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazının 2028 yılında 16 milyon haneye ulaşacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Karadeniz gazının 4 milyon haneye ulaştığını ve bu sayının 2026'da 8 milyona, 2028'de ise 16 milyona çıkarılacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde enerji altyapısının öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında yapılan toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

"Malatya, Hatay'dan sonra en ağır hasarı alan il"

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya, Hatay'dan sonra fiziki anlamda en ağır hasarı alan ikinci il oldu. Deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlarımızın desteğiyle çok hızlı bir toparlanma süreci yaşadık. 80 bin hak sahibimiz olmasına rağmen 100 bin konutun ihalesi tamamlandı. Ancak başta doğalgaz olmak üzere bazı altyapı sorunlarımız sürüyor" dedi.

Başkan Er, özellikle doğalgaz erişimi konusunda Malatya'nın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Kentimiz büyüdü, yeni konut alanları oluştu. Bu alanlara doğalgaz ve elektrik altyapısı yetişmekte zorlanıyor. Battalgazi ve Yeşilyurt gibi mahalleler ile kırsaldan merkeze bağlanan yerleşim alanlarında doğalgaz taleplerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bakanımız süreci yakından takip ediyor"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, "Bakanımız, Malatya'nın enerji ihtiyaçlarını daha önce de yakından takip etti. Bugünkü ziyaretle bu ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi. Özellikle enerji alanındaki yatırımlar için Sayın Bakanımız gerekli talimatları verdi" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın yeniden inşasında enerji altyapısı öncelikli oldu"

Deprem sonrası enerji altyapısının hızlıca yenilendiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Yeni yapılan konutlara doğalgaz ve elektrik ulaştırmak birinci önceliğimiz oldu. Elbette bu süreçte bazı bölgelerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Bugün sahada yerinde inceleme yapıyoruz. Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz her an sahadan bilgi aktarıyor. Biz de buna göre planlamalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Malatya'da yapılacak enerji yatırımlarında pozitif ayrımcılık uygulanacağını belirterek, "Güneş enerjisi santralleri ve elektrik altyapısında belediyelerimize öncelik vereceğiz. Bu konuları bugün değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, Karadeniz gazıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Bugün itibarıyla 4 milyon hanemiz bu gazı kullanıyor. 2026'da bu sayıyı 8 milyona, 2028'de ise 16 milyon haneye çıkaracağız. Yaklaşık 21,8 milyon konutun yüzde 70'i kendi gazımızla ısınacak."

Enerji ithalatına yılda 90 milyar doların üzerinde kaynak harcandığını belirten Bayraktar, "Kendi doğal gazımızı ve petrolümüzü üreterek bu yükü azaltacağız. Şırnak Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretmeye başladık. Akkuyu'da nükleer santral projemiz ilerliyor. Enerjide bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal enerji destekleri hakkında da bilgi veren Bayraktar, "2023'te yaklaşık 900 milyar lira enerji desteği sağladık. Bu yıl rakam 700 milyar liraya yaklaştı. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan daha adil bir destek sistemi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak doğalgazsız mahalle kalmayacağını belirten Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda tüm yerleşim yerlerine doğalgaz ulaştıracağız. Malatya'da da bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - MALATYA