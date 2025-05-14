Bakan Bayraktar: Suriye'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Bayraktar: Suriye'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız

Bakan Bayraktar: Suriye\'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye'de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor.

14.05.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye'de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor. Elektrikle alakalı oraya yaptığımız ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz. Birecik-Halep hattı ile beraber ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin soruları yanıtladı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldığını ve burada bir reform paketinden bahsettiğini aktararak, "Reform paketinde birkaç husus var. Bir tanesi, malum Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve buralara verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyoruz. Onlarla alakalı süreçleri hızlandıracak ve yatırım süreçlerini kısaltacak bir çalışma. Paketteki ikinci konu madenler. Türkiye'nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak buradaki maden kaynaklarının ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasıyla alakalı bir paket bu. Madenciliğin içinde önemli bir rehabilitasyon kısmı da var. Çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin olduğu bir maden paketi" dedi.

'DENGELİ BİR ÜRETİM PORTFÖYÜ İSTİYORUZ'

İspanya ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintileriyle ilgili soru üzerine Bayraktar, "Türkiye'nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yapmaya çalıştığımız; dengeli, içerisinde yenilenebilirin, kömürün, doğal gazın, hidroliğin olduğu, inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı bir üretim sepetine sahip olmak" diye konuştu. Bayraktar, bununla birlikte elektrik iletim şebekesinin de çok kuvvetli olması gerektiğinin altını çizerek "Oraya yönelik de büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle iletim şebekesini güçlendirecek inşa faaliyetlerinin de 10 yıllık planlamasını yapmış durumdayız. Elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok" dedi.

'ALTYAPI TEKRAR KURULACAK'

Suriye'ye yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Suriye'de elektrik, doğal gaz altyapısının tekrar kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacağım yer var mı? Elektrik, su gibi evrensel hizmetler geliyor mu? Bir de güvenlikle alakalı endişelerinin olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye'de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor. Elektrikle alakalı oraya yaptığımız ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz. Birecik-Halep hattı ile beraber ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Enerji, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Suriye'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:34:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Suriye'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.