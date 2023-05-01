Bakan Bilgin, asgari ücret için temmuz ayını işaret etti: Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız - Son Dakika
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Bakan Bilgin, asgari ücret için temmuz ayını işaret etti: Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız

01.05.2023 12:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs sebebiyle bir mesaj yayınladı. İşçilere çağrıda bulunan Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

"EMEKÇİLERİMİZ İÇİN ADIMLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATIYORUZ"

İşçileri tebrik eden Bilgin, "Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz." dedi.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili de önemli mesajlar veren Bakan, şunları söyledi: "2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

"SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

YORUMLAR (13)
  • Fatih Polat: Sayın Bakanım asgari ücrete zam yapmak çözüm değil! Alım gücünü artırın.. işvereni düşündünüz mü ? Bağkur primlerine zam asgari ücrete zam elektriğe zam giderler tavan yaptı işveren ne kazanıyor bunuda hesaba katın. Asgari ücrete yüzde yüz zam yaptık diye övünüyorsunuz bu zammı memur , işçi ve emekli maaşları için uygulayacak mısınız ? Temmuzda devlet olarak elinizi ne kadar taşın altına koyacaksınız ? Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Naci Taştan: Milleti uyutun, sallayın yalanlarınızı, nedense verilen vaatler hep seçim sonrası, seçimi kazanmış gibi konuşuyorsunuz, oynayın bakalım son kozlarınızı Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: The Makarna Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: Temmuz ayında hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: Temmuz ayında hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, asgari ücret için temmuz ayını işaret etti: Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız - Son Dakika


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