Bakan Bilgin, asgari ücret için temmuz ayını işaret etti: Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

"EMEKÇİLERİMİZ İÇİN ADIMLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATIYORUZ"

İşçileri tebrik eden Bilgin, "Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz." dedi.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili de önemli mesajlar veren Bakan, şunları söyledi: "2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

"SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."