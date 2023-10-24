Bakan Bolat: Emlak ve otomobil satışlarında sahte hesaplarla fiyatları yükseltenleri ağır cezalandıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya'da düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Taş Bina Kültür ve Sanat'ta düzenlenen zirvede konuşan Bakan Ömer Bolat, fırsatçılara göz dağı verdi. Bakan Bolat, ev ve araba satışlarında fake ilanlarla fiyatları yükseltmek isteyenlere ağır cezalar kesileceğini söyledi.

"EV VE ARABADA İNDİRİMLER BAŞLADI"

Ticaret Bakanlığı olarak hemen hemen bütün sektörlerde düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduklarını anlatan Bakan Bolat, "Piyasada gözetleme, stokçuluk ve haksız piyasa işlemlerini denetleme ve cezalandırma yetkimiz var. Bunu etkin bir şekilde kullanıyoruz. Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan 2-2,5 yıldır kaotik bir dönemde araçların bulunamaması, stokçuluk, araçlarda 6 ay 1 sene beklemeler, bunun karşısında 2. el piyasasının sıfır araç fiyatlarının da aşarak aylık yüzde 30, yüzde 40 para kazanma gibi spekülatif işlemler vardı. İlk aylarda bunlar üzerinde çok yoğun çalıştık. Önemli, düzenleyici yönetmelikler çıkardık, denetimleri artırdık. Bu konuda piyasalar Ağustos ayının ortalarından itibaren düzene girdi, istikrara kavuştu. Sıfır araçta ve 2. el araçta çok ciddi fiyat indirimleri başladı. Tüketici biraz daha iner mi, diye bekleyim moduna girdi ve piyasa düzene girdi. Aynı şey emlak için de geçerli oldu. Emlakta da daire satışlarında, daire fiyatları dükkan fiyatları, arsa fiyatlarında düşme var ciddi manada." dedi.

"MANİPÜLATİF ÇABALARI AĞIR CEZALANDIRACAĞIZ"

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Ağustos'ta önemli bir yönetmelik çıkardık. 2 ay uygulama süresi verdik 1 Kasım'da bu başlıyor. Emlak ve oto satışlarında sahte isimlerle, fake hesaplarla, fiyatları yükseltmek için yapılan manipülatif çabaları ağır cezalandıracağız. Bunları yayınlayan ilan siteleri bu cezalardan sorumlu olacak. Buna göre programlar hazırlamaları gerekiyor. Elemanlarını hazırlamaları gerekiyor. Bu yönetmelik kesinlikle uzatılmayacak, 1 Kasım'da yürürlükte olacak"

"CEZALARI ARTIRIYORUZ"

Cezalar konusunda torba yasanın da hazırlandığını ifade eden Bolat, "Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Cezaları artırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli, onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı bir kuruluşuz. Kanunla her sektörün yönetmelikleri var. Perakende ticaret kanunu var. Haksız piyasa düzenleme kanunu var. Bir sürü kanunlar, yönetmelikler var. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu birkaç kere tekrar ettiği takdirde o zaman geçici kapatma süresi gelecek" diye konuştu.