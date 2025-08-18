Bakan Bolat: Gıda Sektörü Yok Olmaz

İSTANBUL Gıda Toptancılar Çarşısı'nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gıda hiçbir zaman yok olmayacak bir sektör. Bizde Avrupa' da 1'nciyiz, tarımsal üretimde. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda iktidara geldiğimizde 24 milyar dolardı. Keza ihracatımız 4,5 milyar dolardı 2002'de. Geçen yıl 32,5 milyar dolara yükseldik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nı(İGTOT) ziyaret etti. Ziyarette İstanbul Toptancılar Çarşısı Başkanı Mustafa Karlı'nın taleplerini dinleyen Bakan Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İGTOT yönetim grubu eşlik etti. Programda konuşan Bakan Bolat, "Avrupa'nın en büyük kapalı çarşısı kendi bünyesinde ve tamamlandığında bin 121 işletme burada ticaretin kalbini oluşturacak. Bu tür taşınmalar, her zaman biraz ilk başlarda zorlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi açılışı konusunu da özel kalem müdürüyle bizzat konuşacağıma söz veriyorum. Bastıracağım. Burası onun da çok büyük katkıları olan bir merkez. Malum devlet yönetimi çok ağır sorumluluklar ve görevler getiriyor. Yurt içi, yurt dışı, dünya meseleleri, Türkiye meseleleri, ekonomi, savunma, askeriye enerjiye ulaştığını, sağlık, eğitim, adalet her konuyla mutlak suretle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii biz bakanlar olarak takım kaptanımızın emrinde halkımızla, ülkemizde, vatanımıza bu kutsal görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Gıda sektörünün çok önemli bir sektör. Ben üniversitede öğrencilerime veya STK'larda gençlere operasyon verirken hep şunu gördüm. 3 tane sektörün yok olması mümkün değil. Bakın birçok sektörler yok oluyor zaman içinde. Yeniliklerle, değişikliklerle. 1'ncisi gıda. Yani insanlar 3 gün su içmezse, 15-30 gün yemek yemezse ölür, vefat eder. Gıda hiçbir zaman yok olmayacak bir sektör. Bizde Avrupa' da 1'nciyiz, tarımsal üretimde. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda iktidara geldiğimizde 24 milyar dolardı. Keza ihracatımız 4,5 milyar dolardı 2002'de. Geçen yıl 32,5 milyar dolara yükseldik" dedi.

'BURADA BÜTÜN AMACIMIZ ÜRETİCİMİZ, ÇİFTÇİMİZİN DE KAZANACAĞI BİR PİYASA DÜZENİNİ OTURTMAK'

Bakan Bolat, "Burada bütün amacımız üreticimiz, çiftçimizin de kazanacağı ve istikrar için üretimin artacağı ticaret yapanların da makul karlarla işini sürdüreceği, tüketicinin de her zaman bulabileceği ve satın almaya gücünün yeteceği bir piyasa düzenini oturtmak. Bu yıl enflasyonda, hızlı bir gerileme sürecindeyiz. 2023 yılında yüzde 65 ile kapatılmıştı TÜFE. 2024 yüzde 44,5 ile kapatmıştı. Temmuz ayı ile 7 aylık bilanço yüzde 33,5'e geriledi TÜFE ve kesintisiz 14 aydır gerileme sürecinde, fiyat artış oranı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yani sektör biz de teşekkür ediyoruz. Yüzde 27,90'a geriledi. Bu anlamda hatta birçok ürünlerde de daha da aşağıda rakamlar. Süt ürünlerinde ve kırmızı et, beyaz et, sebzeler gibi ürünlerde önemli. Bu durumda enflasyondaki geriye gidiş devam edecek. Bu yıl yüzde 30'un altına ineceğiz yıl sonuna kadar" dedi.