Bakan Bolat, İngiltere ve AB'nin Suriye'ye ekonomik yaptırımlarını kaldırma kararını değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de milli birlik hükümeti kurulduktan sonraki geçiş sürecinde, bu ülkenin dünyaya entegre olmasında ve mali kaynakların akışının sağlanmasında önemli engel olan mali ve ticari yaptırımların kaldırılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bakan Bolat, yazılı açıklamasında, İngiltere ve Avrupa Birliğinin (AB) Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarını kaldırma kararını değerlendirdi.

Batı dünyasında vicdanların geç de olsa uyanmaya başladığını belirten Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Suriye konusundaki politika ve duruşunu yıllardır ilkeli şekilde devam ettirdiğini vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Suriye politikasındaki haklılığının ortaya çıktığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"8 Aralık devriminden sonraki yeni Suriye hükümetinin, milli birliği, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlama hususundaki kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarını da destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD'nin yeni yönetimi gerekse de Avrupa Birliği liderleri nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece Suriye'de milli birlik hükümeti kurulduktan sonra bu geçiş sürecinde Suriye'nin dünyaya entegre olmasında ve mali kaynakların akışının sağlanmasında en önemli engel olan mali ve ticari yaptırımların kaldırılması çok önemli bir gelişmedir."

Kararla gerek Suriye ile ikili ülkeler arasında gerekse uluslararası kuruluşların ve Suriye diasporasının bu ülkeye yönelik ticaret ve mali transferlerinin önünün açılacağına dikkati çeken Bolat, kararın Suriye'nin yeniden imarı, istikrarı ve milli birliğinin sağlanmasında önemli bir kilometre taşı olacağını anlattı.

Bolat, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı girişimleri ve ikna çabalarının ABD yönetimi ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından da benimsendiğini belirterek, "Bu durum sevindiricidir. Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye'deki istikrar ve ekonomik gelişme hızlanacaktır. Diğer tarafta, Avrupa Birliği'nin ve İngiltere, Fransa ve İspanya gibi önemli ülkelerin, İsrail ile ticaret ilişkileri konusunda son birkaç gündür yaptıkları açıklamalar çok geç olsa da Filistin'de daha fazla kanın akmasını önleme konusunda ümitleri az da olsa yeşertmektedir." değerlendirmesini yaptı.

" Gazze'de bir soykırım ve insanlık dramı yaşanmaktadır"

Türkiye'nin geçen yıl aldığı İsrail ile ticareti önce sınırlama sonra tamamen durdurma kararlarını da anımsatan Bolat, bu kararın ancak 1 yıl sonra bazı Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş karşılık bulmaya başladığına dikkati çekti.

Bolat, İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini durdurma ve Avrupa Birliğinin de Hollanda'nın teklifi üzerine AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararlarının da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda önceki gün 22 Avrupa ülkesinin İsrail'e, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları derhal durdurması ve insani yardımların Gazze'ye hemen girişine izin vermesi çağrıları, İsrail üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Elbette Türkiye'nin 13 ay önce aldığı İsrail ile ticareti durdurma kararını diğer ülkeler de vaktinde uygulasaydı, Gazze'deki yıkım, can kaybı ve yaralanma sayısı bu kadar büyük olmayacaktı. İsrail'in saldırganlığı ve şımarıklığına uluslararası toplumun birlikte dur deme gücü olmasına rağmen bugüne kadar bu uygulanamadı. İsrail'i durduracak yegane güç, dünya ülkelerinin birlikte hareket ederek Netanyahu hükümetine ekonomik, siyasi ve askeri baskılar uygulamasıdır. Gazze'de bir soykırım ve insanlık dramı yaşanmaktadır. 2025 dünyasında İsrail tarafından yapılan bu vahşet sahneleri insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak geçecektir."