Bakan Bolat, Türkiye-Suriye Ticaretinin Hızlanacağını Duyurdu

Ekonomi

Bakan Bolat: "Türkiye ile Suriye arasında ticaret yakın zamanda çok daha hızlanacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Gümrük Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı'nın açılışını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Suriye arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret yakın zamanda çok daha hızlanacak" dedi.

Bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Laboratuvarı'nın açılış törenine katıldı. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında ticaretin yakın zamanda çok daha hızlanacağını vurguladı.

"Hayırlı bir teşebbüsün açılışı için bir aradayız"

Açılışı yapılan Gümrük Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını dileyen ve laboratuvar hakkında bilgi veren Bakan Ömer Bolat, "Türkiye'de sanayinin, tarımın, ticaretin ve ulaştırmanın merkezi olan Gazişehir Gaziantep'imizde çok hayırlı bir teşebbüsün açılışı için bir aradayız. Ticaret Bakanlığımıza bağlı GAİB tarafından finanse edilen bu laboratuvarın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Başkanımın da ifade ettiği gibi çok önemli bir laboratuvar. Çünkü ihracat ve ithalat işlemlerinin çok hızlı yapılması gerekiyor. Bu noktada ihracatçımızı sevkiyatta geciktirmemek, ithalatçımızı gelen mallarını ihtiyacı olan tedarikte daha fazla geciktirmemek için laboratuvar sonuçlarına çok ihtiyaç var. Bugün biz Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizde 158 tane faal gümrükle hizmet yapıyoruz. ve Gaziantep'te de 5 faal gümrüğümüz bulunmakta. ve Gaziantep ilimiz özellikle dış ticarette fazla veren ve Türkiye'nin net mal ve hizmet katkısı veren bir ilimiz. ve ilk 11 ay itibariyle 9,4 milyar dolar. Net ihracat yaptı, 6,2 milyar dolar da ithalat yapan değerli bir vilayetimiz. 15,5 milyar dolarlık dış ticareti var. Yıl son kadar inşallah bunun 16,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu verdiğim rakamlar faaliyet bazındaki 2024 yılı başında başladığımız rakamlar. Bu açıdan söz konusu gümrük müdürlüğü laboratuvarı 4 Kasım'dan itibaren fiilen başladı. Resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 4 bin 432 metrekare kapalı alanda yapıldı. Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğimiz bu açıdan çok önemli bir finansman desteği sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülkemize, sanayimize, ihracatımızda yaptıkları bu katkılar için. Bu müstakil binada gıda, temel kimya, tekstil, polimer gibi birçok sektöre ilişkin analizler yapılacak. Gaziantep'te de özellikle tekstil, her yönüyle, konfeksiyonuyla, ev tekstiliyle, gıda sektörü, bütün alt ürünleriyle beraber Gaziantep'in üretiminde çok aktif. Organize sanayi bölgesine de teşekkür ediyoruz. Burada arsa taksisini de Organize Sanayi Bölgemizi yaptı. Size de şükranlarımızı sunuyoruz. Böylece imece usulü bu hayırlı tesisi, faydalı tesisi hizmete geçirmiş oluyoruz. Bu anlamda Gaziantep Gümrük Müdürlüğümüzde bu bir buçuk aylık süreçte 174 adet beyanname kapsamında 221 adet numunenin analiz işlemi yapıldı, bitti. Bundan sonra süreçler daha hızlanacak. Sizleri katkı verecek, zarar ettirmeyecek bir şekilde, ihracat, rekabet gücünüzün artmasını sağlayacak bir şekilde laboratuvarlarımız çalışacak. Bizim 8 adet gümrük laboratuvarımız var. Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere 212 metotta akredite edilen bu laboratuvarlarla hamdolsun hizmet veriyoruz. Bu Gaziantep laboratuvar müdürlüğümüz de inşallah akreditasyon çalışmalarında önümüzdeki aylarda hemen başlayacak. Bölge ve ülkemiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Suriye arasında ticaret yakın zamanda çok daha hızlanacak"

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından 2 ülke arasındaki ticaret hareketliliğinin artacağına vurgu yapan Bakan Bolat, "Biliyorsunuz Suriye'de 8 Aralık devrimi ile beraber yeni bir süreç başladı. ve iki ülke arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret bundan sonra inşallah yakın zamanda çok daha hızlanacak, ticaret hızlanacak, yatırım hızlanacak, yeniden imar hızlanacak. ve bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecekler. Zaten Gaziantep'in kardeş şehri Halep, Hatay'ın kardeş şehri İdlib. Yani bütün Suriye bizim için kardeş bir ülke konumunda" diye konuştu.