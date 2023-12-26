Bakan Bolat ve Bakan Göktaş, Gaziantep Kadın Kooperatifleri Fuarı\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Kadın Kooperatifleri Fuarı açılış törenine katıldı.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Kadın Kooperatifleri Fuarı açılış törenine katıldı. Bakan Bolat ve Bakan Göktaş, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal politikaları birey ve aile yapısını güçlendirmeye yönelik yaptıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk ve gençlerin psikolojik ve sosyal refahını arttırmayı hedefleyen vizyonla hareket ettiklerini ifade etti. Kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi için mesleki eğitim programları ve girişimcilik destekleri ile kadınlara fırsatlar sunduklarını aktaran Bakan Göktaş, "12. kalkınma planımızda yer alan "Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" hedefimiz doğrultusunda sosyal politikalar üretmeye devam ediyoruz. Kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi bu hedefimizi gerçekleştirmede adeta kilit bir role sahip. Kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi için mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri gibi birçok başlıkta da bu vizyona hizmet edecek faaliyet ve desteklerle kadınlara fırsatlar sunuyoruz" dedi.

"AK Parti iktidarları süresince kadın istihdamı Türkiye önemli bir mesafe kat etti"

AK Parti iktidarları süresince kadın girişimci sayısının arttığını ve kadınlar için esnek çalışma saatleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarları süresince kadın istihdamı konusunda Türkiye önemli bir mesafe kat etti. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2023 yılı Ekim ayında yüzde 30,2'ye çıkmış durumda. Aynı dönem için kadın istihdam oranını da yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselttik. Esnek çalışma saatleri, doğum ve süt izinleri, çocuk bakım hizmetlerine erişim gibi düzenlemelerle kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık ve bin 10 yeni kadın kooperatifi kurduk"

Kurulan kooperatiflerle ve düzenlenen çalıştaylarla yaklaşık 45 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Bakan Özdemir, bin 10 yeni kadın kooperatifi de kurduklarını söyleyerek, "2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nü Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürürlüğe koyduk. 6 Eylül 2023 tarihinde bu protokolü beş yıl daha uzattık. Bu protokol kapsamında, yerel düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 894 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık ve bin 10 yeni kadın kooperatifi kurduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 3 bin 844 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 8 binden fazla kişi faydalandı. Kadın kooperatiflerini satış ve pazarlama alanlarında güçlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu amaçla, özel sektör, e-ticaret platformları ve yerel yönetim temsilcileri dahil olmak üzere 10 ilde Pazarlama Ağı Geliştirme Toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin daha görünür ve tercih edilebilir olmasını sağlamak, yeni müşteri ve iş ortaklıkları oluşturmak ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına fuarları önemsiyoruz. Bugün, bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Kooperatifleri Fuarı da bu anlamda çok değerli bir girişim. Kooperatiflerle sağladığımız sinerjinin, fuarlar sayesinde bir iş birliği ve tecrübe paylaşımı enerjisine dönüşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fuar bayram coşkusu getirmektedir"

Ticaret Bakanlığı olarak 5.'incisini düzenlenen Kooperatifler Fuarına bu yıl kardeş tüm devletlerinden ve KKTC'den gelen kooperatiflerle büyük bir aile olarak bir arada bulunduklarını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Değerli ihracatçılar daha fazla pay sahibi olmaları için Ticaret Bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu fuar da bu çalışmalarımız açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Şirketlerimizle beraber ilgilenen Ticaret Bakanlığı olarak 5.'incisini düzenlediğimiz Kooperatifler fuarına bu yıl kardeş tüm devletlerinden ve KKTC'den gelen kooperatiflerle büyük bir aile olarak bir arada bulunuyoruz. Fuarda bayram coşkusu getirmektedir. En çok sevdiğim şey fuar açılışları ve fuar ziyaretleri olmaktadır. Burada üretim, ticaret, tanıtım ve ihracat hepsi bir arada yer alıyor. Sosyalleşme insanların birbirleriyle tanışmaları ve birbirlerini görmeyen dostların birbirlerini görmeleri çok güzel vesilelerdir. Bu açıdan Gaziantep'i seçmekle çok doğru bir karar vermiş bulunuyoruz" dedi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesine başsağlığında bulunan Bakan Bolat, "Gaziantep'e gelince 3 gün önce şehit verdiğimiz Abdulkadir İyem şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Abdulkadir şehidimizle beraber tüm şehitlerimiz bu vatan toprağında bizlerin huzur içinde yaşamasını sağlayan ve hayatlarını bu vatan için necip milleti için ödeyen çok değerli kardeşlerimiz ve kahramanlarımızdır. Rabbim onları inşallah cennetinde misafir edecektir. Onlara Allah'tan rahmet Gazilerimize şifalar diliyoruz. Kıymetli ailelerine de başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. Devlet ve millet olarak kahraman şehitlerimizin ailelerine her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"11 kadim şehrimiz 6 Şubat depreminde gerçekten büyük bir acı ve yıkımla sarsılmıştı"

6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan vatandaşların başsağlığı ve rahmet dileklerinde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat, "Malum içinde Gaziantep'inde yer aldığı 11 kadim şehrimiz 6 Şubat depreminde gerçekten büyük bir acı ve yıkımla sarsılmıştı. Yaklaşık 11 ay geride kaldı. 51 bin kardeşimiz şehit oldu ve onlara da rabbimden rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah, devletimiz hükümetimiz ve aziz milletimiz, STK ve yardım kuruluşlarımız anında harekete geçerek dünya da eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ilk yardım, kurtarma ve barınma hiyerarşi gibi sorunlar noktasında çok büyük bir dayanışma ve güç birliği sergilemiştir. Hükümet olarak da depremden etkilenen bölgelerde ekonominin iş dünyasının yara almaması ve yaraların sarılması için acil tedbirleri hemen Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devriyeye almıştık. Mücbir ay uygulamasıyla vergi ve sigorta primleri ertelenmişti. Halk Bank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) üzerinden çok minimum finans şartlarıyla esnaflarımıza, tüccarlarımıza ve iş insanlarımıza önemli finans kolaylıkları destekleri sağlanmıştı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de 50 binden fazla kooperatifimiz var"

Verilen destekler sonucunda kooperatif sayılarının arttığını ve bu sayede Türkiye'de 180 tane kooperatiften 154 tanesinin kadın kooperatifi olduğunu belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye'de 50 binden fazla kooperatifimiz var. Bu kooperatiflerimiz de 6,5 milyondan fazla ortaklarımız var. Tarımdan eğitime, konuttan krediye, ulaşımdan kadın girişimciliğe, enerjiden el sanatlarına kadar 40'a yakın alanda bu kooperatifler faaliyet göstermekte ve tabana yayılması insanlarımızın imece usulü ile dayanışma içinde üretime ticarete katılmalarının mümkün kılmaktadır. Bu noktada üreticiden tüketiciye aracısız ulaşabilen bu kooperatiflerimiz sayesinde faaliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlamak kontrol altında tutmak da mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonunu azaltmak adına kooperatiflerimizin hızlıca çoğaltmak zorundayız. Türkiye Kooperatifler Fuarında inşallah 180 tane katılımcı kooperatif var. Kardeş ülkelerden gelen kooperatiflerimiz var. 180 tane kooperatifimizden 154 tanesi kadın kooperatifleridir. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerimizin sayılarını arttırmak için büyük kolaylıklar sağlıyoruz ve hibe destekleri veriyoruz. Bugün bini aşkın kadın kooperatifi bulunmaktadır. Anadolu'muzda nereye gitsek, kadın kooperatifleri sayısının artması için verdiğimiz destekleri oradaki vatandaşlarımız ve ilgililerle paylaşıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın ifade ettiği gibi biz 3 bakanlık olarak 6 Eylül'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve koordinasyonunda bir protokol imzalamıştık. Koordinasyonunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yürütüyor. Eğitimini de Tarım ve Orman Bakanlığımız veriyor. Finansal destekleri de biz Ticaret Bakanlığı olarak veriyor ve teşvik ediyoruz. Bu protokol 5 yıl süreyle uzatıldı. İnşallah hayırlı ve bereketli olacak ve kooperatiflerimizin sayısı hızla artacaktır. 2020 yılından bu yana 629 kadın kooperatifimizin 866 projesi için desteklerde bulunduk. 77 milyon TL destek verdik. Üst limitler bu yıl 2023 yılında yüzde 100 arttırıldı. Makine ve ekipman alımında alanında 400 bin TL'ye çıkarılma, hizmet alanında 60 bin TL'ye çıkarıldı. Fuar katılımlarında destek veriyoruz ve bir personel için 136 bin TL ikinci personel için ise 274 bin TL kadın kooperatiflerine destek sağlıyoruz. Aynı zaman da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri koordinasyonu ve kefaletiyle kredi noktasında da bu yıl esnaflarımıza tam 153 milyar TL kredi finansal desteğini sağladık. Çok uygun finansal şartlarıyla ve bu yıl 422 bin esnafımız bu finansmanlardan faydalandı. Kooperatiflerin üretime katılması çok önemlidir. Bu anlamda biz bakanlık olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 2021 yılında önemli değişiklikler yaptık. Şeffaflaşma ve denetlene bilirlik ve kurumsal yapılaşma konusunda düzenlemeler getirdik. Bunun yanında Kooperatifler Bilgi Sistemi kurduk ve kooperatifin bilgi bankası olarak ve iletişim anlamında önemli bir hizmet sunuyoruz. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesini de hazırladık. Bu anlamda kooperatiflerin kurulmasını ve başarıyla çalışmasını üretimde ve ticarette aktif olup enflasyonun aşağı çekilmesinde katkılar vermesini sağlıyoruz. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kooperatifler Fuarımızda ülkemizin her tarafından katılan kooperatiflerimizin teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP