Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddia edilmişti.

BAKAN, EVDE ELEKTRİĞİN KESİK OLMADIĞINI AÇIKLADI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise ziyarete ilişkin, "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." şeklinde tweet atmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKAN DÖNMEZ'E REST: İSTİFA EDECEK MİSİN?

Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'e çok sert çıkarak, "Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" demişti.

BAKAN DÖNMEZ: İSPAT İSTEMİŞSİNİZ, İŞTE İSPATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bunun üzerine Twitter hesabından güç sayaç göstergesini paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK: O GÜN EVDE 21:31'DEN İTİBAREN ENERJİ KULLANIMINA DEVAM EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesinti kaydında da görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21.31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."

İşte o açıklama:

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